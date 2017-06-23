Перед приходом СБУ «Енергозбут» вирішив замовити трансформаторів на мільйон у найдорожчого учасника

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Філія «Енергозбут» ПАТ «Українська залізниця» 13 червня за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Пульсар» про придбання трансформаторів струму на 907 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 60 робочих днів від підписання майбутньої угоди поставлять 6 нових трансформаторів струму виробництва ТОВ «Український центр Енергоремонт» по 151 тис грн.:

  • 3 шт. – ТФЗМ 110Б-IV-0,5S/0,5S/10Р/10Р/10Р-200/5 У1,
  • 3 шт. – ТФЗМ 110Б-IV-0,5S/0,5S/10Р/10Р /10Р-600/5 У1.

Гарантійний строк становить рік, а строк оплати – п’ять днів після поставки.

Ціна потенційної угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 953 тис грн.

Заявка переможця була найдорожчою. Його суперники ТОВ «ТК-Авангард Плюс», ТОВ «Євро Трейд Групп», ТОВ «Компанія-Ірбіс» і ТОВ «Південенерго Груп» пропонували продукцію інших українських заводів до двох разів дешевше, але їх усіх відхилили. «Євро Трейд Групп» не завантажила в систему жодного документа. Решта пропозицій не відповідала кваліфікаційним чи технічним вимогам або вимогам тендерної документації.

«ТК-Авангард Плюс» і «Компанія-Ірбіс» поскаржились в АМКУ, вимагаючи від замовника пояснення підстав для відхилення. Розгляд скарг відбудеться 6 липня.

Столичне «НВО «Пульсар» належить киянину Олексію Садику, який у 2015 р. йшов у Шепетівську міськраду Хмельницької області від ВО «Батьківщина». Він володіє:

  • ТОВ «Виробничий комплекс «Пульсар», підписантом якого є Руслан Кльова – директор ТОВ «Виробниче об’єднання «КМЗ» Оксани Руденко; саме з останнім переможець у травні уклав аналогічний договір на два трансформатори такого ж типу;
  • ТОВ «Київський машинобудівний завод»;
  • ТОВ «Кімсов» із Тетяною Богатько, яким керує Дмитро Галічин – директор ТОВ «Укрколіямаш» Олександра Гриценка; останнє фігурує у кримінальному провадженні проти службовців «Південно-Західної залізниці»;
  • ТОВ «Промтехенергоінвест»;
  • ТОВ «Техюрсервіс» із Борисом Дегтярьовим, Мариною Габою і ТОВ «СП «АМП» Сергія і Петра Устенків; останній – голова СПУ і співвласник ТОВ «Карпатські мінеральні води».

Також Садик керує ТОВ «Універсал-Транс» Олександра Шуракова і ТОВ «АВС Холдинг», контрольованим тією ж Богатько через ТОВ «Лізинг Груп».

Із вересня 2016 р. переможець виграв торгів на 18,87 млн грн., більшість – у системі «УЗ».

Засновником фірми «Український центр Енергоремонт» з Борислава Львівської області є місцевий житель Ігор Ковтун. У 2010 р. він висувався по округу цього міста у Львівську облраду від Української Народної Партії.

Загалом із 2008 р. виробник отримав держпідрядів на 45,17 млн грн., переважно в «УЗ».

Нагадаємо, днями СБУ затримала у Вінниці начальника регіонального вузла та одного з керівників київського підрозділу «Енергозбуту» під час отримання 250 тис грн. від бізнесмена за укладання корупційної угоди на постачання електроенергії. Під час обшуків у центральному офісі філії в Києві, структурних підрозділах на Вінниччині та за місцями проживання фігурантів вилучили так звану «чорну касу», майже мільйон гривень і «чорну» бухгалтерію з обліку отриманих коштів. Планується ревізія «Енергозбуту» та енергоаудит усієї «УЗ».

Станом на 19 червня філію «Енергозбут» очолював Олег Станіславович Ковтун. Замдиректора філії з економіки та фінансів є Сергій Олександрович Громов.

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