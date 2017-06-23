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Лисичанські освітяни замовляють мільйонний ремонт без конкурсів у фірми Дунаєва

23 Червня 2017

Відділ освіти Лисичанської міськради 1 червня уклав угоди з ТОВ «А.С.Д. Енерго» про встановлення в освітніх закладах металопластикових вікон на суму 1,60 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Всього з 1 червня за безконкурсною процедурою було підписано три угоди.

Встановлення металопластикових вікон з енергозберігаючим склом в Лисичанському НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № З – дошкільний навчальний заклад «Барвінок» коштуватиме 778 тис грн.

Інша угода передбачає виконання цих робіт в міській школі №30 за 427 тис грн. Також «А.С.Д. Енерго» за 398 тис грн. замінить вікна у школі №12.

Договори передбачають, що роботи пройдуть з 6 червня по 25 грудня. Гарантійний строк для вікон встановлений в п’ять років.

13 червня управління освіти перерахувало «А.С.Д. Енерго»  70% коштів за цими трьома угодами. Також в кінці травня управління на рахунок фірми перерахувало 301 тис грн за ремонтні роботи за встановлення металопластикових вікон в школі №7 та дитячому садку «Червона шапочка», угоди по яким було підписано 25 травня.

Загалом, минулого року управління освіти перерахувало «А.С.Д. Енерго» за виконані роботи 3,91 млн грн.

Засновниками фірми є Страхова компанія «Олві», МПВКП «Легіон», ТОВ «Лізинг інвест» та ТОВ «СД Біком». Бенефіціарами вказані мешканці Лисичанська Олена Куликовська та Сергій Рибалкін.

Разом з тим народний депутат, колишній мер Лисичанська Сергій Дунаєв у своїй декларації вказав, що він разом з сином Артемом та дружиною Оленою є власниками перших двох фірм.

«СД Біком» контролюють також фірми подружжя Дунаєвих, «Олві» та Артем Дунаєв, за ініціалами якого схоже і названа улюблена фірма лисичанських освітян,   є власниками «Лізинг Інвесту».

Всі перераховані засновниками фірми є також власниками іншого підприємства Дунаєвих – ТОВ «Д.А.С. Еенерго».

Сергій Дунаєв в 2009-2012 роках був мером Лисичанська, потім був обраний народним депутатом по мажоритарному округу з центром в Лисичанську (входив до фракції «Партія регіонів»), в 2014 переобрався до Верховної Ради, де входить до «Опозиційного блоку».

Управління освіти Лисичанської міськради очолює Тетяна Худоба, вона є депутатом Лисичанської міськради від «Опозиційного блоку».

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