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«Укрзалізниця» переплатить щонайменше 50 мільйонів за дизель «Трейд коммодіті», з якого може збити лише 28 мільйонів

22 Червня 2017

Залізничні та автомобільні партії дизпалива 20 червня оновили річні мінімуми через світове здешевлення нафти. Про це повідомляє OilNews з посиланням на «Консалтингову групу А-95».

Середня вартість залізничних партій дизпалива за день знизилася 20 460 грн/т, що є мінімумом з 9 грудня 2016 р.

Це значно дешевше від діючого контракта на постачання дизпалива між «Укрзалізницею» і ТОВ «Трейд коммодіті» – 22 238 грн./т. Цю угоду на постачання 50 тис тонн палива залізниця уклала з фірмою за результатами низки тендерів на загальну суму 2,91 млрд грн. виграних «Трейд коммодіті» ще у лютому.

За оцінкою керівника «Консалтингова групи А-95» Сергія Куюна, у випадку якщо залізниця не домовиться з постачальниками про зниження ціни до ринкового рівня, то перепалата становитиме понад 110 млн грн. на всій партії палива.

Голова філії «Центр забезпечення виробництва» Віталій Цвігун з цього приводу повідомив, що тендерна ціна справді є вищою від нинішньої ринкової. За його оцінкою, якби тендер проводився зараз, то адекватною була ціна на тисячу гривень менша, тобто близько 21 200 грн./т. Це відповідає переплаті близько 50 млн грн. на всій партії дизпалива.

Цвігун також повідомив про спроби «Укрзалізниці» добитися від «Трейд коммодіті» зниження ціни у зв’язку з різким падінням світових цін на нафту і як наслідок здешевленням ринкових цін на дизпаливо. Залізничники отримали відповідні довідки «Держозвнішінформу» і на їх підставі п’ять разів звертались до фірми з проханням знизити ціну. «Трейд коммодіті» відмовив.

За словами Цвігуна, «Укрзалізниця» після цього припинила відгрузку палива від «Трейд коммодіті», очікуючи що це змусить трейдера піти на перемовини. Однак наслідком стало лише те, що у залізниці зменшились запаси палива на складах. Станом на 16 червня залізниця мала двотижневий запас.

«Укрзалізниця» також має контракт на постачання 10 тис тонн дизпалива з «ОККО». Однак фірма відмовляється постачати дизель по тендерній ціні 19 788 грн. за тонну. Оскільки фірма формувала свою заявку на торги ще до підвищення державою акцизу, а потім залізниця не змогла знайти механізм, який би дозволив переможцю тендеру підвищити свою ціну на розмір акцизу.

Разом з тим, в угоді з «Трейд коммодіті» є пункт про забезпечення виконання договору (скріншот). Ним постачальника зобов’язали внести забезпечення у розмірі 5% від вартості угоди 555,94 млн грн. – це майже 28 млн грн. У випадку порушення строку поставки більше 15 днів замовник звертає стягнення на договірне забезпечення та має право в односторонньому порядку розірвати договір.

Покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

ТОВ «Трейд коммодіті» на початку 2016 року оформило великий кредит в банку «Південний» на загальну суму понад чверть мільярда гривень. В цьому ж банку кредитується і Грановський, який офіційно спростовує свою причетність до трейдера. Також «Трейд коммодіті» подавало на вищезгаданий тендер банківську гарантію на забезпечення пропозиції конкурсних торгів саме від банку «Південний».

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