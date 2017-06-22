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«ОККО» за стіл, крісло і шафу випхало «єремеєвців» із тендеру Міноборони по коштовному дизелю на 312 мільйонів

22 Червня 2017

Антимонопольний комітет України 21 червня за скаргою ПП «Окко Контракт» зобов’язав Міністерство оборони України відхилити заявку ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» на тендері щодо закупівлі дизельного палива на очікувану суму 312,22 млн грн. Про це на свій сторінці в Facebook повідомила Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

Зі строком поставки до листопада хочуть замовити 13 400 т дизпалива ДП-Л-Євро4-В0 поточного року виготовлення за очікуваною ціною 23 300 грн./т.

Це на 14% дорожче від середньої ринкової гуртової ціни, яка, за даними «OilNews», зараз становить 20 400 грн./т. Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зазначає, що реальні угоди на ринку великого гурту нині відбуваються по 19 900-20 000 грн./т.

До участі в нинішньому аукціоні допустили всі три бажаючі компанії:

  • ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз»);
  • ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» вірґінської «Буллбар Менеджмент Лтд» Сергія Аніщенка, директором якого є Олександр Горобець; воно зареєстроване в Луцьку по вул. Єршова, 1 разом із ТОВ «Дукат» Сергія Лагура, Степана Івахіва та Романа і Софії Єремеєвих – дітей покійного лідера групи «Континіум» Ігоря Єремеєва;
  • ТОВ «Газтрейд» Дмитра Львова, яке поставляло армії паливо виробництва ТОВ «Август Пром» і ТОВ «Трейд Коммодіті», чиїм покровителем є бізнесмен Андрій Адамовський– бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського.

Після прекваліфікації «Окко Контракт» оскаржила в АМКУ допущення свого конкурента «Нафтотрейд-Капітал». За словами скаржника, той заявив про наявність восьми столів, восьми крісел та однієї шафи, проте інвентарні карти обліку надав лише на сім столів і сім крісел. Також він надав не всі акти до аналогічного договору із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (теж із групи «Континіум») та приніс відгук лише на одну партію палива.

Адмінколегія зобов’язала замовника скасувати допущення «Нафтотрейд-Капітал» до торгів через порушення умов тендерної документації.

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