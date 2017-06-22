«ОККО» за стіл, крісло і шафу випхало «єремеєвців» із тендеру Міноборони по коштовному дизелю на 312 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
22 Червня 2017
Антимонопольний комітет України 21 червня за скаргою ПП «Окко Контракт» зобов’язав Міністерство оборони України відхилити заявку ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» на тендері щодо закупівлі дизельного палива на очікувану суму 312,22 млн грн. Про це на свій сторінці в Facebook повідомила Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська.
Зі строком поставки до листопада хочуть замовити 13 400 т дизпалива ДП-Л-Євро4-В0 поточного року виготовлення за очікуваною ціною 23 300 грн./т.
Це на 14% дорожче від середньої ринкової гуртової ціни, яка, за даними «OilNews», зараз становить 20 400 грн./т. Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зазначає, що реальні угоди на ринку великого гурту нині відбуваються по 19 900-20 000 грн./т.
До участі в нинішньому аукціоні допустили всі три бажаючі компанії:
Після прекваліфікації «Окко Контракт» оскаржила в АМКУ допущення свого конкурента «Нафтотрейд-Капітал». За словами скаржника, той заявив про наявність восьми столів, восьми крісел та однієї шафи, проте інвентарні карти обліку надав лише на сім столів і сім крісел. Також він надав не всі акти до аналогічного договору із ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (теж із групи «Континіум») та приніс відгук лише на одну партію палива.
Адмінколегія зобов’язала замовника скасувати допущення «Нафтотрейд-Капітал» до торгів через порушення умов тендерної документації.
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