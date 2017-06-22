Нардеп-ляшківець записав яхт-клуб та яхту на помічників

Родина народного депутата Сергія Скуратовського донедавна володіла англійськими яхтами, загальною вартістю близько 10 млн грн. Нині на помічників нардепа записаний цілий яхт-клуб, йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй «Тиха гавань» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Яхт-клуб «Прімател» розташований у київському парку «Дружби народів». Бізнес записаний на 30-річного вихідця із Львівської області Богдана Мотрича.

Донедавна він був помічником народного депутата від «Радикальної партії О. Ляшка» – Сергія Скуратовського.

Нині Мотрич став ще ближчим до нардепа – він прописаний у родинній квартирі Скуратовських. Цю надзвичайну «близькість» і спільну житлову площу із формальним власником «Прімателу» нардеп відмовився коментувати.

Керівником яхт-клубу працює інша помічниця нардепа Олена Добровольська. Про близькість помічниці свідчить Mercedes Скуратовського, який також записаний на Добровольську. Депутат їздить на ньому до парламенту та яхт-клубу «Прімател», і навіть чесно задекларував автомобіль як позику.

Дружина народного депутата Сергія Скуратовського Людмила з 2006 по 2010 роки володіла двома англійськими яхтами SeaLine під назвами «Віва Божена» та «Кароліна Юг», загальною вартістю близько 10 млн грн. В інтерв’ю журналістам нардеп переконує, що яхти нині продані.

Дочка Скуратовського Божена у 2015 році розмістила у соцмережах фотографію із прогулянки на яхті. Нардеп переконує, що судно на фотографії – усього лише було орендоване для прогулянки.

Водночас на помічницю нардепа Олену Добровольську зареєстрована мальтійська компанія «Bogena Ltd». Цій компанії належить яхта з назвою «Божена», вочевидь на честь доньки нардепа. І це судно журналісти «Наших грошей» зафіксували на закритій парковці яхт-клубу «Прімател».



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