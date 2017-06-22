Міноборони готують до чергової мирової з фірмою Пелиха-Микитася по забудові двох гектарів в Києві

Міністерство оборони отримало проект мирової угоди з ТОВ «Реалбуд інвест» щодо будівництва житлового комплексу в столиці.

Про повідомив кореспондент «Наших грошей» з засідання Господарського суду м. Києва.

«Центральне територіальне управління капітального будівництва» Міністерства оборони та «Реалбуд інвест» 13 жовтня 2015 року уклали договір про будівництво житлового комплексу за адресою: вул. Бориспільська, 30-а та вул. Бориспільська, 40 в Дарницькому районі м. Києва.

В квітні цього року Генеральна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним цієї угоди. В позові прокурор стверджував, що ще в 1948 році Київська міськрада депутатів трудящих передала земельні ділянки (кадастрові номера 8000000000:63:427:0005, 8000000000:63:389:0023), на яких будується ЖК, у користування Міністерству оборони в особі Київського квартирно-експлуатаційного управління. На їх території розташоване військове містечка №147, призначення цих ділянок – землі оборони, вони належать державі в особі Кабінету міністрів. За кадастровою картою, загальна площа спірної землі – 1,88 га.

В 2005 році Київська міськрада передала ці ділянки «Центральному територіальному управлінню капітального будівництва» для будівництва житлових будинків з об’єктами соціального призначення та паркінгами.

В позові прокуратура стверджувала, що Київська міськрада не мала повноважень про передачу ділянок, бо ними уповноважений розпоряджатися Кабмін. А він рішення про зміну користувача спірних ділянок не приймав.

На засіданні Госпсуду Києва 20 червня представник «Реалбуд інвест» заявив, що підприємство розробило проект мирової угоди з «Центральне територіальне управління капітального будівництва». За нею пропонується збільшити кількість квартир в житловому комплексі з 8% до 8,2% від загальної площі нерухомості.

Прокурор та представник Міноборони в суді заявили про необхідність для вивчення проекту угоди продовжити термін судового розгляду, який закінчувався 23 червня. Суд прийняв рішення про колегіальний розгляд справи, що поновило термін слухання позову прокуратури.

На вул. Бориспільська, 30-а, 40 «Реалбуд інвест» будує житловий комплекс «Оберіг-2», продаж квартир в ньому почався ще минулого року.

«Реал будінвест» було створено перед укладанням угоди з військовими – у квітні 2015 року. Зараз фірма записана на Назара Бойка. Він також очолює ТОВ «Будівельні мережі», власником якого вказана белізька компанія «Ніорт інвест лтд».

Раніше власником «Будівельних мереж» був Юрій Пелих – це голова ради директорів державної ПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд». Ця компанія входить до однойменної державної корпорації «Укрбуд», президентом якої є позафракційний нардеп Максим Микитась. В декларації він вказав, що є бенефіціаром співзвучного за назвою з державним підприємством ТОВ «Укрбуд девелопмент», яке виступає інвестором та девелопером будівництва «Оберіг-2». Раніше директором цієї фірми був Сергій Якусевич, заступник Пелеха по «Укрбуд».

За словами Микитася, саме Пелих в 2010 році запросив його до керівництва корпорацією «Укрбуд», яку з 1996 року очолював Пелих. Останній також є дідом дитини Марини Пелих – дружини колишнього керівника Держуправління справами президента часів Віктора Януковича Андрія Кравця. Пелих визнавав, що допомагав на початку кар’єру Кравцю.

Нагадаємо, раніше Міноборони створило робочу групу для укладання мирової угоди з іншою фірмою з оточення керівництва Укрбуд» – ТОВ «Фортабуд». За ідентичною схемою з житловим комплексом на Бориспільській, ця фірма уклала угоду з військовими про забудову 12,24 га житловим комплексом «Чарівне місто». Угоду можуть укласти вже 6 липня, на цей день призначений розгляд справи в Господарському суді м. Києва.

Як і в випадку з «Реалбуд інвест», угоду з «Фортабуд» було укладено без проведення конкурсу, чого вимагає постанова уряду про залучення приватних інвесторів для будівництва житла для військовослужбовців. Але в судах прокуратура не акцентувала увагу на цьому порушенні законодавства.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Земля, Суди