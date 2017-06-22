Львівська САД приховала ціни на ремонт дороги одеситами за чверть мільярда

Служба автомобільних доріг у Львівській області 16 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир – Волинський – Червоноград – Жовква за 220,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на ділянці км 137+000 – км 160+363 довжиною 23 км у середньому по 9,46 млн грн. за кілометр.

Виконають холодне фрезерування, укріплять узбіччя,влаштують асфальтобетонні покриття, пересічення, примикання, заїзні кишені, тротуари, паркувальні майданчики та водовідведення, встановлять бар’єрне огородження і знаки, нанесуть розмітку.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить вісім років, на асфальтобетонне покриття – три роки. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 2%.

На заробітну плату піде 2,30 млн грн., тобто чотири відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще чверть відсотка – 527 тис грн.

Ціна угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 221,06 млн грн.

Єдиним конкурентом із такою ж різницею в ціні було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Власниками цієї фірми є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

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