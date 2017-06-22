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Кіпрська «дочка» бельгійців виграла 96 мільйонів на днопоглиблення «Южного»

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Адміністрація морського порту «Южний» 20 червня за результатами тендеру замовила компанії «LTD Novadeal» (Кіпр) днопоглиблення на 3,29 млн євро, або 96,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 25 листопада виконають днопоглиблення операційних акваторій причалів №2-4, 7-9, 16-17, 3Н і 38 в обсязі 411 238 куб. Таким чином, його вартість складає в середньому 234 грн. за кубометр. Орієнтовна відстань від воріт порту до ділянки морського відвалу ґрунту №2 становить 7,3 км. Відстань до кожної з восьми ділянок днопоглиблення визначається окремо.

У травні портовики замовили фірмі «China Harbour Engineering company Ltd.» (Китай) роботи на інших ділянках «Южного» із відстанню 7,3-8,7 км по 170 грн., а з відстанню до відвалу 20,4 км – по 242 грн. за кубометр.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року підчистку дна від наносів на внутрішній акваторії порту «Южний» замовляли на 21% дорожче – по 283 грн. за кубометр. Це було дорожче від усіх контрактів на днопоглиблення, які укладали портовики навіть за часів Януковича. Проте у серпні 2016 року дія того договору була достроково припинена.

Нині передбачено річний гарантійний строк якості наданих послуг та забезпечення виконання договору в розмірі п’яти відсотків. Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,24 млн грн.

Переможець надаватиме послуги за допомогою самовідвізного трюмного землесосу «Брабо» та буксирного судна «ДХ Дельта», залучених за договорами користування, або тайм-чартеру. Підводно-технічні роботи з обстеження дна виконає одеське ТОВ «Інія» Ігоря Баранова з використанням софту від ПП «Гриф» та обладнання і малого судна «UA 3007 KV» від ТОВ «Дреджинг Інтернешнл Україна».

Судно «Brabo» зареєстроване у Бельгії і належить групі «Dredging, Environmental and Marine Engineering» («DEME»). Судно «DH Delta» ходить під прапором Катару і належить місцевій фірмі «Middle East Dredging Company». За підсумковою відомістю, година його роботи коштує 140 тис грн.

«LTD Novadeal» належить іншому кіпрському офшору «Dredging International (Cyprus) Ltd», а той у свою чергу – фірмі «Tideway BV» (Нідерланди). Усі три входять у згадану бельгійську групу «DEME». Остання через «CFE» належить «Ackermans & van Haaren» (60,4%) та «Vinci» (12,1%), решта акцій знаходить в публічному обігу. Від переможця договір підписав Жан-П’єр Десманет – заступник регіонального директора «DEME».

Допущеними конкурентами були «Jan De Nul n.v.» (Бельгія) та ДочП «Ван Оорд Україна» компанії «Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.» (Нідерланди).

Натомість ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не допустили до аукціону, бо воно завантажило в якості конфіденційних документів договори користування суднами «Severodvinskiy», «Mars», «МС34», «КПЛ-99» та довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації з копіями дипломів чи сертифікатів. Причиною для цього фірма назвала наявність у них персональних даних та комерційної таємниці. Замовник зазначив, що вона могла закреслити у договорах ціну, але мала надати їх для публічного доступу.

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