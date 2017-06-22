Донецькі лікарі замовляють наркотичний Фентаніл до 10 разів дорожче від решти України (ціни по регіонам)

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
22 Червня 2017
Медичні заклади Донецької області замовляють знеболювальне Фентаніл по ціні до 94,63 грн. за ампулу, що у кілька разів дорожче від цін на цей препарат на тендерах замовників у інших регіонах України.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель з вересня 2016 р. по квітень 2017 р. у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (вся вибірка з посиланнями на окремі торги – тут).
Найдорожчий Фентаніл зафіксовано у тендерних угодах донецьких закладів. П’ять лікарень прописували у договорах з місцевим комунальним підприємством «Фармація» ціну 94,63 грн за ампулу.
Це значно дорожче від середньої ціни ампули по всій вибірці по Україні – 40,70 грн.
При цьому донецька «Фармація» деяким лікарням цей же постачальник продавала наркотик в рази дешевше. Наприклад, Міська лікарня №5 Маріуполя замовила анальгетик за втричі нижчою ціною – 32 грн за ампулу.
Також втричі дешевше обходився Фентаніл тим медзакладам Донеччини, які замовляли його не у комунального підприємства, а у приватного ТОВ «Фар-Ма» – 26,80-39,40 грн.
Найнижча ціна на препарат була зафіксована в угоді КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» і ДАК «Ліки України» – 6,87 грн. за ампулу Фентанілу-Калцекс. Втім, поставка не відбулась – договір розірвали «у зв’язку з неможливістю виконання Учасником умов Договору».
Другу за дешевизною ампулу розчину у лютому 2017 замовила Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня у ДОРП «Обласний аптечний склад» – по 8,24 грн. Звіт про виконання договору ще не опублікований, тож чи відбудеться поставка за прописаною ціною наразі невідомо.
Загалом по Україні упродовж вересня 2016 – березня 2017 року уклали 525 угод на поставку Фентанілу українського (ТОВ ХФП «Здоров’я народу», Харків) та іноземного виробництв (ХБМ Фарма с.р.о., Словаччина; АТ «Гріндекс» і АТ «Калцекс», Латвія) у дозуванні 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах. Фентаніл є препаратом знеболюючої дії, володіє наркотичними властивостями. За аналгетичною активністю істотно перевищує морфін.
ТОВ «Фар-Ма» числиться постачальником найдешевших ампул розчину не лише на Донеччині, але і в Херсонській та Миколаївській областях.
Інколи компанія підіймає ціну на препарати уже на етапі виконання умов договору. До прикладу, у Миколаєві підвищення ціни на 9-10% відбулось по чотирьох з шести підписаних контрактів.
На торгах Білгород-Дністровської міськрайонної багатопрофільної лікарні «Фар-ма» заявилась з первинною заявкою у 236 тис. грн. В ході аукціону фірма знизила свою пропозицію до 144 тис. грн, завдяки чому обійшла 4 конкурентів, а економія по торгах склала майже 40%. Але згодом замовник розірвав укладену за результатами тендеру угоду, бо постачальник «необґрунтовано» підвищив ціну на препарати.
Мінімальні та максимальні ціни на Фентаніл у перерахунку на 1 ампулу в розрізі областей
|Ціна max з ПДВ, грн
|Замовник
|Постачальник
|Ціна min з ПДВ, грн
|Замовник
|Постачальник
|Донецьк
|94,63
|КЗ «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги»/ КМУ Центр первинної медико-санітарної допомоги (двічі)/ КЗ «Вугледарський центр первинної медико-санітарної допомоги» / КЗ «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» / КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов‘янська»
|Донецьке КП «Фармація»
|26,80
|КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»
|ТОВ «Фар-Ма»
|Суми
|77,04
|КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»
|КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм»
|10,21
|Роменська центральна районна лікарня Сумської області
|ТОВ «Чернівціфармація»
|Хмельницький
|70,30
|Полонська ЦРЛ ім.Н.С. Говорун
|ТОВ «Фарм-Холдінг А.Г.»
|25,72
|Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова
|ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.»
|Херсон
|68,85
|КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»
|КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради»
|41,50
|Каховська ЦРЛ
|ТОВ «Фар-Ма»
|Одеса
|65,60
|ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України»»
|ТОВ «Медфарм»
|21,35
|КУ «Міська лікарня № 8»
|ДАК «Ліки України»
|Дніпро
|64,20
|КЗ «Криворізька міська лікарня №10» КМР
|КП «Фармація» КМР
|20,10
|КЗ «Криворізька міська лікарня №3» ДОР
|ДАК «Ліки України»
|Київ
|60,13
|Центральний госпіталь МВС України
|ТОВ «Чернівціфармація»
|9,12
|Військово-медичне управління Служби безпеки України
|ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”»
|Миколаїв
|58,00
|ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 2 Міністерства охорони здоров’я України»
|ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 6
|8,68
|Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня
|ТОВ «Фар-Ма»
|Івано-Франківськ
|57,00
|Косівська центральна районна лікарня
|Косівська центральна районна аптека №40
|27,82
|Коломийська ЦРЛ
|ПП ВКФ «Скайінвест»
|Житомир
|56,10
|Попільнянська центральна районна лікарня
|ТОВ «Укрфармгруп»
|25,72
|Коростенська ЦМЛ
|ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.»
|Луганськ
|55,20
|Новопсковське РТМО
|КП «Луганська обласна “Фармація Північ”»
|26,33
|Троїцьке територіальне медичне об’єднання
|КП «Луганська обласна “Фармація Північ”»
|Запоріжжя
|51,00
|КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок»
|КП «Центральна міська аптека № 171»
|38,50
|Вільнянська ЦРКЛ
|КП «Аптечне об’єднання “Фармація”»
|Чернівці
|49,22
|КМУ «Міська дитяча поліклініка»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|10,07
|ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|Харків
|49,01
|ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я. Данилевського НАМН України”
|ДАК “Ліки України”
|8,24
|КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня»
|ДОРП «Обласний аптечний склад»
|Ужгород
|49,00
|ОКТМО «Фтизіатрія»
|ТОВ «Топ Мед» Аптека №2
|30,29
|Закарпатський обласний кліничний онкологічний диспансер
|ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.»
|Чернігів
|48,70
|Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького»
|КП «Ліки України» ЧОР
|18,12
|Бахмацька ЦРЛ
|КП «Ліки України» ЧОР
|Львів
|48,25
|КУ «Жидачівська центральна районна лікарня»
|КП «Центральна районна аптека №153 м. Жидачів»
|17,12
|КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|Луцьк
|48,06
|КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|14,12
|Державний лікувально-профілактичний заклад «Горохівська центральна районна лікарня»
|ТОВ «Чернівціфармація»
|Полтава
|45,58
|КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
|ПОКП «Полтавафарм»
|34,10
|Зіньківська центральна районна лікарня
|ЦРА №24-філія ПОКП «Полтавафарм»
|Черкаси
|45,37
|Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
|ТОВ «Чернівціфармація»
|20,00
|КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня»
|ДАК «Ліки України»
|Тернопіль
|44,00
|Козівська центральна районна комунальна лікарня
|Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання
|16,22
|КП «Збаразька центральна районна комунальна лікарня»
|ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.»
|Вінниця
|43,00
|Літинська центральна районна лікарня
|КП «Обласна спеціалізована аптека №1»
|12,77
|Немирівська центральна районна лікарня
|ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.»
|Рівне
|42,00
|Пологовий будинок Рівненської міської ради
|ТДВ «Рівнефармація»
|13,16
|КЗ «Обласний перинатальний центр»
|ДАК «Ліки України»
|Кропивницький
|40,66
|Районне територіальне медичне об’єднання «Новомиргородське»
|ДАК «Ліки України»
|11,24
|КУ «Знам’янська центральна районна лікарня»
|ПП «Сітіфарм»
Юлія Костюк, “Наші гроші”