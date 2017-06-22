Донецькі лікарі замовляють наркотичний Фентаніл до 10 разів дорожче від решти України (ціни по регіонам)

Медичні заклади Донецької області замовляють знеболювальне Фентаніл по ціні до 94,63 грн. за ампулу, що у кілька разів дорожче від цін на цей препарат на тендерах замовників у інших регіонах України.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель з вересня 2016 р. по квітень 2017 р. у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (вся вибірка з посиланнями на окремі торги – тут).

Найдорожчий Фентаніл зафіксовано у тендерних угодах донецьких закладів. П’ять лікарень прописували у договорах з місцевим комунальним підприємством «Фармація» ціну 94,63 грн за ампулу.

Це значно дорожче від середньої ціни ампули по всій вибірці по Україні – 40,70 грн.

При цьому донецька «Фармація» деяким лікарням цей же постачальник продавала наркотик в рази дешевше. Наприклад, Міська лікарня №5 Маріуполя замовила анальгетик за втричі нижчою ціною – 32 грн за ампулу.

Також втричі дешевше обходився Фентаніл тим медзакладам Донеччини, які замовляли його не у комунального підприємства, а у приватного ТОВ «Фар-Ма» – 26,80-39,40 грн.

Найнижча ціна на препарат була зафіксована в угоді КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» і ДАК «Ліки України» – 6,87 грн. за ампулу Фентанілу-Калцекс. Втім, поставка не відбулась – договір розірвали «у зв’язку з неможливістю виконання Учасником умов Договору».

Другу за дешевизною ампулу розчину у лютому 2017 замовила Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня у ДОРП «Обласний аптечний склад» – по 8,24 грн. Звіт про виконання договору ще не опублікований, тож чи відбудеться поставка за прописаною ціною наразі невідомо.

Загалом по Україні упродовж вересня 2016 – березня 2017 року уклали 525 угод на поставку Фентанілу українського (ТОВ ХФП «Здоров’я народу», Харків) та іноземного виробництв (ХБМ Фарма с.р.о., Словаччина; АТ «Гріндекс» і АТ «Калцекс», Латвія) у дозуванні 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах. Фентаніл є препаратом знеболюючої дії, володіє наркотичними властивостями. За аналгетичною активністю істотно перевищує морфін.

ТОВ «Фар-Ма» числиться постачальником найдешевших ампул розчину не лише на Донеччині, але і в Херсонській та Миколаївській областях.

Інколи компанія підіймає ціну на препарати уже на етапі виконання умов договору. До прикладу, у Миколаєві підвищення ціни на 9-10% відбулось по чотирьох з шести підписаних контрактів.

На торгах Білгород-Дністровської міськрайонної багатопрофільної лікарні «Фар-ма» заявилась з первинною заявкою у 236 тис. грн. В ході аукціону фірма знизила свою пропозицію до 144 тис. грн, завдяки чому обійшла 4 конкурентів, а економія по торгах склала майже 40%. Але згодом замовник розірвав укладену за результатами тендеру угоду, бо постачальник «необґрунтовано» підвищив ціну на препарати.

Мінімальні та максимальні ціни на Фентаніл у перерахунку на 1 ампулу в розрізі областей

Ціна max з ПДВ, грн Замовник Постачальник Ціна min з ПДВ, грн Замовник Постачальник Донецьк 94,63 КЗ «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги»/ КМУ Центр первинної медико-санітарної допомоги (двічі)/ КЗ «Вугледарський центр первинної медико-санітарної допомоги» / КЗ «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» / КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов‘янська» Донецьке КП «Фармація» 26,80 КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» ТОВ «Фар-Ма» Суми 77,04 КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» КП Сумської обласної ради «Суми-Фарм» 10,21 Роменська центральна районна лікарня Сумської області ТОВ «Чернівціфармація» Хмельницький 70,30 Полонська ЦРЛ ім.Н.С. Говорун ТОВ «Фарм-Холдінг А.Г.» 25,72 Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.» Херсон 68,85 КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» 41,50 Каховська ЦРЛ ТОВ «Фар-Ма» Одеса 65,60 ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України»» ТОВ «Медфарм» 21,35 КУ «Міська лікарня № 8» ДАК «Ліки України» Дніпро 64,20 КЗ «Криворізька міська лікарня №10» КМР КП «Фармація» КМР 20,10 КЗ «Криворізька міська лікарня №3» ДОР ДАК «Ліки України» Київ 60,13 Центральний госпіталь МВС України ТОВ «Чернівціфармація» 9,12 Військово-медичне управління Служби безпеки України ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”» Миколаїв 58,00 ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 2 Міністерства охорони здоров’я України» ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 6 8,68 Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня ТОВ «Фар-Ма» Івано-Франківськ 57,00 Косівська центральна районна лікарня Косівська центральна районна аптека №40 27,82 Коломийська ЦРЛ ПП ВКФ «Скайінвест» Житомир 56,10 Попільнянська центральна районна лікарня ТОВ «Укрфармгруп» 25,72 Коростенська ЦМЛ ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.» Луганськ 55,20 Новопсковське РТМО КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» 26,33 Троїцьке територіальне медичне об’єднання КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» Запоріжжя 51,00 КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок» КП «Центральна міська аптека № 171» 38,50 Вільнянська ЦРКЛ КП «Аптечне об’єднання “Фармація”» Чернівці 49,22 КМУ «Міська дитяча поліклініка» ТОВ «Чернівціфармація» 10,07 ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» ТОВ «Чернівціфармація» Харків 49,01 ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я. Данилевського НАМН України” ДАК “Ліки України” 8,24 КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня» ДОРП «Обласний аптечний склад» Ужгород 49,00 ОКТМО «Фтизіатрія» ТОВ «Топ Мед» Аптека №2 30,29 Закарпатський обласний кліничний онкологічний диспансер ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.» Чернігів 48,70 Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» КП «Ліки України» ЧОР 18,12 Бахмацька ЦРЛ КП «Ліки України» ЧОР Львів 48,25 КУ «Жидачівська центральна районна лікарня» КП «Центральна районна аптека №153 м. Жидачів» 17,12 КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок» ТОВ «Чернівціфармація» Луцьк 48,06 КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок» ТОВ «Чернівціфармація» 14,12 Державний лікувально-профілактичний заклад «Горохівська центральна районна лікарня» ТОВ «Чернівціфармація» Полтава 45,58 КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ПОКП «Полтавафарм» 34,10 Зіньківська центральна районна лікарня ЦРА №24-філія ПОКП «Полтавафарм» Черкаси 45,37 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради ТОВ «Чернівціфармація» 20,00 КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня» ДАК «Ліки України» Тернопіль 44,00 Козівська центральна районна комунальна лікарня Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання 16,22 КП «Збаразька центральна районна комунальна лікарня» ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.» Вінниця 43,00 Літинська центральна районна лікарня КП «Обласна спеціалізована аптека №1» 12,77 Немирівська центральна районна лікарня ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.» Рівне 42,00 Пологовий будинок Рівненської міської ради ТДВ «Рівнефармація» 13,16 КЗ «Обласний перинатальний центр» ДАК «Ліки України» Кропивницький 40,66 Районне територіальне медичне об’єднання «Новомиргородське» ДАК «Ліки України» 11,24 КУ «Знам’янська центральна районна лікарня» ПП «Сітіфарм»

Юлія Костюк, “Наші гроші”

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