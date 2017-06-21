Прокуратура відкрила чергову справу по оборудкам Нацгвардії з улюбленими ремонтниками

Військова прокуратура сил АТО підозрює керівництво військової частини 3035 Національної гвардії у змові з посадовцями ТОВ «Вентто» для заволодіння бюджетними коштами у сумі понад 2,00 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Краматорського міського суду Донецької області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42017051110000061 від 19 травня 2016 р.

В липні 2016 року в/ч3035 та «Вентто» уклали договір підряду щодо капітального ремонту 7-9 поверхів адміністративно-господарчого корпусу військового містечка № 1 за адресою: м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2. Вартість угоди – 3,32 млн грн. Ремонт потрібно було закінчити до кінця року.

На підставі підписаних актів виконаних робіт, протягом вересня-грудня військові перерахували всю суму, передбачену угодою.

Слідство встановило, що конкурсний комітет відхилив пропозиції, які були дешевші від пропозиції переможця на суми від 0,10 млн до 1,44 млн грн.

Також було встановлено, що «Вентто» виконала роботи лише частково на одному з трьох поверхів. В СБУ військовій прокуратурі повідомили, що нині роботи на об’єкті здійснює фізособа-підприємець.

Прокуратура підозрює, що ці обставини можуть свідчити про змову службових осіб військової частини і «Вентто» для заволодіння понад 2,00 млн грн. бюджетних коштів. Також керівництво в/ч 3035 підозрюється у складанні актів виконаних робіт з неправдивою інформацією для отримання коштів з Держказначейства.

В суді слідчий клопотав про отримання зразків підписів посадовців військової частини, платіжних доручень на перерахування коштів з банківського рахунку за останній рік, а також отримання роздруківки про рух коштів на цьому рахунку. Суд це клопотання задовольнив.

ТОВ «Вентто» зареєстровано в Харкові Сергійом Кожевніковим.

Минулого року військова прокуратура відкрила кримінальне провадження №42016061110000049 щодо замовлення військовою частиною 3017 Національної гвардії «Вентто» капремонту корпусу №1 по вул. Академіка Проскури, 1 у Харкові за 6,70 млн грн. Перед цим перевірка АМКУ, яку ініціював «Центр протидії корупції» показав, шо на тендері в/ч 3017 «Вентто» розіграло торги з близьким до нього ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Східбуд». Судовий реєстр не містить інформації про розслідування цього кримінального провадження.

В іншій справі правоохоронці внесли «Вентто» до переліку фірм з ознаками фіктивності.

Керівником в/ч 3035 Нацгвардії є Ігор Григорян.

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