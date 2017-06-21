«Прокладка» взяла 68 мільйонів на облаштування Володимирської гірки за суперечливими цінами

КП «Спецжитлофонд» 14 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» реконструкцію та благоустрій парку «Володимирська гірка» за 68,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Автором проекту реконструкції в рамках Концепції розвитку інфраструктури прибережних територій та зон відпочинку Києва є архітектор Юрій Лосицький.

До літа 2018 р. виконають знесення зелених насаджень, розбирання основ і покриттів, замощення та озеленення, реконструюють трансформаторну підстанцію і туалет, влаштують мережі, освітлення, огорожу, споруду для охорони, сходи, МАФи і систему мікрозрошення. Крім того, субпідрядник ТОВ «Укрмонолітмонтаж» збудує пішохідний міст через фунікулер, дві альтанки, підпірні стіни, фонтан, сходи та зовнішнє освітлення.

За підсумковою відомістю, колодязі збірні ККС-1 коштують по 1 035 грн./шт. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У травні їх продавали гуртом на третину дешевше – по 700 грн./шт.

Бетон В15 М200 крупністю наповнювача 10-20 мм та більше 40 мм коштує 1 291 грн./куб. м. Його види можна знайти у відкритому продажу без доставки по 1 019-1 304 грн./куб. м.

Пісок коштує 158 грн./куб. м, хоча його ринкова ціна в середньому не перевищує 100 грн.

Натомість ціна щебеню у 260 грн./куб. м, цегли керамічної одинарної повнотілої М100 і М125 у 2 800 грн./тис шт. і гарячекатаної арматурної сталі в 13 тис грн. відповідає ринку.

Відцентровий насос Pedrollo 2CP 40/200A замовили за 17 500 грн., хоча в інтернет-магазинах нові насоси коштують удвічі дорожче – 38 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 24,90 млн грн., решта – наступного року.

На заробітну плату піде 5,39 млн грн., тобто вісім відсотків від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 1,49 млн грн.

Ціна угоди на дев’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 75,24 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні вісім відсотків було ТОВ «Скайбуд Груп», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Раніше Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Зараз воно записане на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,10 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 488,37 млн грн.

«Скайбуд Груп» зі статутним капіталом 500 грн. створили у червні 2015 р. Фірма продавалася на біржі за $4 550. Нині її записано на Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині, який із березня значиться керівником.

В одному офісі з нею прописані ТОВ «Весат Груп», ТОВ «ДК Ацтек» і ТОВ «Теана».

Торік суперник виграв єдині два тендери «Спецжитлофонду» на 168,92 млн грн. Тоді з ним змагались відповідно «Варда Спецбуд Монтаж» та «Еко-Буд-Трейд».

Засновниками «Укрмонолітмонтажу» є Олексій Парубець, Микола Вонсович та Дмитро Пустовий. Раніше партнером останнього був лише Олександр Кунах.

Вонсович працює дільничним інспектором Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Що до Пустового, то особа з такими ПІБ керувала ПрАТ «Київбуддеталькомплект», яке належить ПАТ ХК «Київміськбуд» і Миколі Савченку.

У серпні 2016 р. субпідрядник виграв єдиний тендер Національного антикорупційного бюро України на ремонт адмінбудівлі за 10,45 млн грн.

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