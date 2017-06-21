Луцький завод за 85 мільйонів армії відремонтує двигуни для винищувачів Су-27 і МіГ-29

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 14 червня уклала дві угоди з ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» про ремонтні послуги на 85,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 листопада за 81,25 млн грн. виконають капітальний ремонт:

8 двоконтурних турбореактивних двигунів Ал-31Ф (виріб 99) для винищувачів Су-27,

7 двоконтурних турбореактивних двигунів РД-33 (виріб 88) для винищувачів МіГ-29,

2 регуляторів сопла і форсажу РСФ-31В,

2 насосів-регуляторів НР-31В.

Після капремонту строк гарантії складе 4 роки, з яких 2 роки безпосередньої експлуатації.

Також за 4,11 млн грн. замовили відновлювальний ремонт 4 двигунів Ал-31Ф та 1 двигуна РД-33.

Обидві закупівлі провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі роботи виконує тільки завод «Мотор».

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