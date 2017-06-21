Луцький завод за 85 мільйонів армії відремонтує двигуни для винищувачів Су-27 і МіГ-29

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
21 Червня 2017
Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 14 червня уклала дві угоди з ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» про ремонтні послуги на 85,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 15 листопада за 81,25 млн грн. виконають капітальний ремонт:
Після капремонту строк гарантії складе 4 роки, з яких 2 роки безпосередньої експлуатації.
Також за 4,11 млн грн. замовили відновлювальний ремонт 4 двигунів Ал-31Ф та 1 двигуна РД-33.
Обидві закупівлі провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі роботи виконує тільки завод «Мотор».
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