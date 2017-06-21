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Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйони

21 Червня 2017

Казенне підприємство спеціального приладобудування (КП СПБ) «Арсенал» 19 червня замовило ТОВ «Автоцентр Київ» легковий автомобіль вартістю 1,20 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить «Арсеналу» автомобіль Skoda Superb у найдорожчій комплектації L&K 2,0 TSI/206kW 4X4 6AG. Авто 2017 року випуску матиме подушки безпеки, бортовий комп’ютер, двох зонову систему кондиціювання з електро регулюванням та фільтром, круїз-контроль, інтер’єр «Executive», шкіряні сидіння з логотипом L&K попереду та позаду.

Угода була укладена за переговорною процедурою, оскільки тендер двічі відміняли через відсутність достатньої кількості учасників.

У відкритих джерелах є інформація, що акційні ціни на Skoda Superb у базовій комплектації  Active починаються з 654 тис грн., а у комплектації L&K стартують від 931 тис грн.

Засновниками ТОВ «Автоцентр Київ» вказані ТОВ «Автотрейдінг атолл груп», ТОВ «Адмірал» та Юрій Тимофєєв. Бенефіціаром є Олег Боярин, який також є бенефіціаром «Єврокару».

КП СПБ «Арсенал» (попередня назва Центральне конструкторське бюро «Арсенал») є розробником і виробником оптичних і оптико-електронних приладів для космічної, авіаційної та наземної техніки військового і цивільного призначення в Україні. Воно входить до сфери управління Державного космічного агентства України. Директор-головний конструктор підприємства Микола Лихоліт.

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Донецьк Прокуратура відкрила чергову справу по оборудкам Нацгвардії з улюбленими ремонтниками

Київ Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйони

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Донецьк Поліція розслідує як фірма з двома працівниками отримала 2,5 мільйони на ремонт інтернатів Донбасу

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