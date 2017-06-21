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Британським юристам відписали ще 20 мільйонів для обслуговування зовнішнього боргу Києва

21 Червня 2017

Департамент фінансів Київської міської державної адміністрації 19 червня замовив юридичній фірмі «White & Case LLP» (Великобританія) здійснення правочинів за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну, випуску та продажу боргових зобов’язань Києва у 2017 році. Вартість угоди склала 19,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року надаватимуть юридичні послуги та консультації щодо заборгованості Києва, включно з реструктуризацією непогашеної у грудні 2015 року частини облігацій на $250 млн зі строком обігу до листопада 2015 року (кредитор «Credit Suisse First Boston International», ставка 8% річних).

«White & Case LLP» залучить місцевого радника з українського права – ТОВ «Авеллум Партнерс» Миколи Стеценка і Гліба Бондара.

За угодою, загальний гонорар не має перевищити 650 тис. Команду юристів очолить Ієн Кларк, партнер фірми групи Ринків капіталу в Лондоні.

Найдорожче коштують послуги старшого партнера «White & Case LLP» – $750 на годину, а найнижчою є погодинна ставка молодшого юриста – $350. Погодинні ставки «Авеллум Партнерс» різняться від $45 у помічника юриста до $300 у старшого партнера.

Закупівлю традиційно провели за переговорною процедурою, бо уряд за пропозицією Міністерства фінансів визначив монополію двох фірм на допомогу державним позичальникам, які хочуть реструктуризувати свої зовнішні борги. Французьку «Lazard Freres SAS» визначено фінансовим радником, а британську «White & Case LLP» – юридичним радником.

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Донецьк Прокуратура відкрила чергову справу по оборудкам Нацгвардії з улюбленими ремонтниками

Київ Казенний «Арсенал» купив Skoda Superb у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйони

20.06.2017

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