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«Вишка» залишила сім’ї Голубченків 21 тисячу гектарів мисливських угідь над Россю

20 Червня 2017

Вищий господарський суд залишив без задоволення скаргу прокуратури про визнання недійсним рішення Київської облради щодо надання в користування ТОВ «Українські лови» мисливських угідь площею 20,75 тис га.

Таку постанову суд прийняв 31 травня.

З матеріалів судової справи відомо, що у 2012 році «Українські лови» отримало в користування 20,75 тис га мисливських угідь у Богуславському районі Київської області понад річкою Рось.

Минулого року Кагарлицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом про незаконність передачі фірмі угідь. Прокуратура стверджувала, що мисливці не отримали дозволів сільрад  на використання угідь,  а також їх надання не було погоджено з підприємствами-користувачами земельних ділянок, що знаходяться у зазначених межах – СФГ «Колосок», СТОВ «А.Ф. Злагода», ЗАТ «НВФ Урожай», ПОСП «Голуба нива».

Але ВСГУ прийняв до уваги висновки судів попередніх інстанцій, що ділянки вище перелічених підприємств не входять до мисливських угідь. Так само суд спростував твердження щодо необхідності отримання дозволів сільських та селищних рад, бо мисливські угіддя знаходяться за межами населених пунктів, а тому сільські ради ними не розпоряджаються.

Справу розглядали судді ВГСУ Олександр Сибіга, Мальвіна Данилова та Віталій Корсар. Останній зазначив окрему думку про необхідність направити  справу на повторний розгляд. Суддя вказав, що судами попередніх інстанцій не було доведено наявність всіх погоджень для користування угіддями і назвав помилковим рішення, що погодження сільрад в даному випадку було не потрібним.

Засновниками компанії «Українські лови» є Роман Коренбліт, Артем Голубченко та Володимир Страшенко.

Артем Голубченко – це син Анатолія Голубченка, колишнього тимчасового в.о. Київської міськдержадміністрації (14.12.2013–25.01.2014), 2006-2010 – першого замголови КМДА, у 2006 році – заступника мера Києва Леоніда Черновецького. У 1997-1999 рр. Голубченко був першим віце-прем’єром, а у 1992-1995 рр. – міністром промисловості.

Перед самим виділення угідь фірмі серед її засновників був Голубченко-старший.

Роман Коренбліт відомий як віце-президент Єврейської конфедерації України, а також бізнес-партнер Голубченків.

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