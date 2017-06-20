Суд дозволив Мартиненку виїжджати з Києва, пом’якшивши умови його не перебування у СІЗО

Солом’янський райсуд м. Києва продовжив до 19 серпня строк дії обов’язків, покладених на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у рамках досудового розслідування щодо завдання держпідприємству «СхідГЗК» збитків на $17,28 млн. Відповідну ухвалу суд затвердив 19 червня, передає журналіст «Наших грошей».

При цьому суд задовольнив прохання захисників Мартиненка і дозволив йому вільно переміщатися не лише по м. Києву, а і по Київській області.

На підтвердження такої необхідності адвокати надали суду три довідки:

про те, що його дочка займається верховою їздою у Гостомелі чотири рази на тиждень і екс-нардеп, очевидно, її супроводжує на заняття;

про те, що Мартиненко є співзасновником ТОВ «Вортекс», яке володіє будинком у с. Глібівка Вишгородського району, де проживає його сім’я (у цьому будинку детективи НАБУ проводили обшук у березні цього року); зауважимо, що 23 травня суд арештував частки Мартиненка у статутних капіталах ТОВ «Вортекс», а також ще двох фірм – ТОВ «Інтер-Вент» і ТОВ «Техно-Інвест»;

а також лист від заступника голови центрального штабу партії «Народний фронт» Олени Ледовських, яка вказує про те, що Мартиненко є активним членом цієї партії і потребує частого виїзду за межі Києва.

Крім того, адвокати Мартиненка просили суд скасувати заборону на спілкування із іншими фігурантами справи та представниками понад 20 компаній, що проходять по справі.

Вони це мотивували «процесуальним капканом», мовляв, дайте точний список осіб, з якими не можна спілкуватися, інакше у кожної незнайомої людини при зустрічі Мартиненку спершу доведеться спочатку запитувати, чи вона не є представником фірм по списку з судової ухвали, а вже потім вільно спілкуватися.

«Ви спілкуєтеся з будь-якою людиною, абсолютно не знаючи, що він представник цієї компанії чи був засновником, (відтак Мартиненко – ред.) порушив неумисно покладений на нього процесуальний обов’язок. Тобто, це такий процесуальний капкан, в який Мартиненко може попасти незалежно ні від його волі, ні від його ставлення до обов’язків. Тому це грубе порушення, це невідповідність, і в цій частині підлягає скасуванню», – заявив адвокат Петро Бойко. У підсумку суд відмовив адвокатам у задоволенні цього прохання.

Як відомо, з 22 квітня Мартиненко перебуває під запобіжним заходом у вигляді особистої поруки 18 народних депутатів з «Народного фронту», міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і заступника голови ЦВК Андрія Магери. На Мартиненка було покладено ряд обов’язків, які і були продовжені, в тому числі з’являтися до детектива, прокурора або в суд за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та вказані вище, здати закордонні паспорти. При цьому екс-нардеп не носить електронний браслет і має на руках український паспорт.

Між тим, 19 червня суд також продовжив процесуальні обов’язки для інших фігурантів по справі.

Так, суд продовжив обов’язки для першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи, який наразі є в.о. голови правління НАК.

Переломі, який з 22 квітня перебуває на поруках чотирьох нардепів і не носить електронний браслет, суд до 19 серпня продовжив такі обов’язки як з’являтися до детектива, прокурора або в суд за першим викликом, не відлучатися з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними і представниками ряду фірм, здати закордонні паспорти. При цьому суд повернув Переломі український паспорт і уточнив обов’язки стосовно ПрАТ «СК «Мега-Поліс». Він і далі не може спілкуватися із учасниками чи представниками цієї компанії, однак надалі йому дозволено контактувати з менеджерами «Мега-Полісу» у випадку настання страхових випадків; Перелома застрахував у цій СК три автомобілі.

Крім того, суд продовжив домашній арешт у нічний час з 22:00 до 06:00 гендиректору ДП «СхідГЗК» Олександру Сорокіну та заступнику гендиректора Держконцерну «Ядерне паливо» Володимиру Богданцю. Обидва носять електронні браслети, здали усі свої паспорти, а також мають виконувати обов’язки щодо прибуття за першим викликом до детектива, прокурора чи суду, утримання від спілкування з іншими фігурантами справи і представниками ряду компаній. Крім того, Богданець не може покидати межі м. Києва, а Сорокін – межі Києва та Бориспільського району Київської області (Сорокін живе у с. Гора).

Нагадаємо, за даними НАБУ, держпідприємство «СхідГЗК» уклало контракт із австрійською компанією-посередником «Steuermann», підконтрольною екс-нардепу Мартиненку, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі $17,28 млн. Мартиненко підозрюється в організації злочинної групи, яка заволоділа коштами держпідприємства (відповідно до ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України).

Як вказує слідство, ДП «СхідГЗК» уранова сировина була насправді закуплена у казахстанського підприємства. У свою чергу австрійська «прокладка» «Steuermann» ніколи не займалася до цього будь-якими операціями з ураном. Переплата посереднику за поставлену партію урановмісної сировини і склала ті $17,28 млн, у заволодінні якими підозрюється Мартиненко та ряд інших осіб.

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