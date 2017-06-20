Із лютого барит для «Укргазвидобування» за 30 мільйонів подешевшав майже на третину

ПАТ «Укргазвидобування» («УГВ») 31 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Міжрегіональне якісне постачання» баритового обважнювача на 30,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня поставлять 5 тис т баритового обважнювача у біг-бегах по 6 тис грн. за тонну, що відповідає приблизно $230. Приблизно по такій самій ціні торік розмитнювала турецький концентрат компанія «Велтрейдінг», без урахування ПДВ та мита.

Переможець додав до пропозиції лист від виробника «Al Madencilik Barit Sanayi ve Ticaret A.S.» (Туреччина), дилером якого він є. У самому договорі з «УГВ» вказаний ще один виробник – «RUA Bulgaria EOOD» (Болгарія).

Цьогоріч у лютому «УГВ» замовило обважнювач у ТОВ «Нафтосервіс» на 30% дорожче – по 7 795 грн./т.

У лютому 2016 року його купували у ТОВ «Інко-Профіт» по 9 894 грн./т., а у квітні 2015 року – по 13 932 грн./т.

Нині ТОВ «Велтрейдінг» пропонувало на 5% нижчу ціну, але його відхилили за Службовою запискою Департаменту безпеки через наявність п. 9 Умовних параметрів «Стоп-інформації».

Фірма поскаржилась у «Прозорро», вимагаючи назвати конкретні підстави для відхилення. Комісія відхилила скаргу, не маючи змоги її розглянути без записки, протоколу результатів прекваліфікації та документів, які надавалися в «УГВ» на папері.

Вдруге «Велтрейдінг» поскаржився на відсутність у переможця досвіду аналогічних поставок в Україні не менше року. Однак, за умовами тендеру, аналогічний договір треба було надавати замовнику на папері, а не завантажувати в систему. Скаржник також стверджує, що торік його відхилили через кримінальні провадження, в яких він не має юридичного статусу. Причому «Нафтосервіс», за його даними, був учасником кримінальних проваджень, але його не відхилили. Рішення комісії «Прозорро» щодо другої скарги очікується.

Щодо зимового тендеру «Велтрейдінг» подавав паперову скаргу в АМКУ, бо «УГВ» не є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та проводить торги у «Прозорро» за процедурою допорогових закупівель, оскарження яких в АМКУ не передбачено. Тоді колегія залишила скаргу без розгляду і звернулась у правоохоронні органи та Держаудитслужбу.

Нині дорожчими конкурентами були «Ashapura International Limited» (Індія), «USA Denimex Inc.» (США), «SC Evdanco OGC SRL» (Румунія), ТОВ «Нафтосервіс», ТОВ «НВП Комплект-Ліга», ТОВ «Нафтоекспедиція» і ТОВ «Компанія ВіДОС».

Створена у 2015 році полтавська фірма «Міжрегіональне якісне постачання» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Юлії Олепір і Дмитру Шустерману. Вона вперше виграла тендер, але нещодавно брала участь у тендері філії «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» щодо ізолювальних муфт на очікувану суму 1,30 млн грн.

Полтавський «Велтрейдінг» належить Костянтину Курищуку, Юрію Стьожці та Валентину Сушку – власникам ТОВ «Велнадрасервіс» і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Нафтогазсервіс». Стьожка також одноосібно володіє ТОВ «Промислове підприємство «Велнадрасервіс Лтд».

Днями «Велнадрасервіс» поскаржився у Конфліктну комісію «УГВ» на шкоду честі і гідності Стьожки від інформації, оприлюдненої на сайті держкомпанії. Йдеться про дані з судового реєстру про причетність «Велнадрасервісу» і «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» до незаконної діяльності в рамках трьох кримінальних проваджень. У скарзі було сказано:

«СУГУ Національної поліції в Полтавській області листом №24/С-604 від 01.06.2017 повідомило, що кримінальні провадження №12014170010000352, №12014170010000216, №12014170010000145 розпочаті за фактами, які не стосуються діяльності ТОВ «Промислове підприємство «Велнадрасервіс ЛТД» та ТОВ «Велнадрасервіс».

Комісія відповіла, що не має перевіряти достовірність інформації з офіційних джерел та не несе відповідальності у разі її спростування.

Сам «Велтрейдінг» фігурував разом із ТОВ «Євроенергосервіс» у кримінальному провадженні №12016170000000145 від 17 березня 2016 року, яке стосувалося поставки некондиційного баритового обважнювача для філії БУ «Укрбургаз».

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