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Вільногірський ГМК за 52 мільйони замовив новачку самоскиди невідомого року випуску

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Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 15 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «БілАЗ Техноцентр» вантажних автомобілів на 51,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять шість кар’єрних самоскидів БелАЗ-75473 вантажопідйомністю 45 т не раніше 2011 р. в. із системою пожежогасіння та кондиціонером по 8,62 млн грн.

Нещодавно в Росії чотири таких нових автомобілі 2011 р. в. невідомої комплектації продавались по 7,20 млн руб., або 3,26 млн грн.

Ніяких сертифікатів чи інших документів на техніку надавати не вимагалось, тому точний рік випуску, стан і пробіг невідомі. Гарантійний строк становить рік або 60 тис км пробігу.

Передбачено аванс у розмірі 60% від суми заявленої партії, решту виплачуватимуть протягом півроку після введення в експлуатацію.

Ціна угоди на три відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 53,40 млн грн.

Єдиний допущений конкурент – дніпровське ТОВ «НВК Авангард» Євгена Бурака та

Олександра Троценка зі статутним капіталом 1 200 грн. – пропонував на чверть відсотка нижчу ціну. Однак його відхилили, бо він не надав документ про несудимість підписанта протягом п’яти днів після повідомлення про намір укласти договір.

Столичне ТОВ «Голекс» киянина Сергія Коляденка і громадянина Німеччини Геворка Бабаяна не допустили до аукціону через невідповідність товару технічним вимогам.

Дніпровський «БілАЗ Техноцентр» належить місцевій жительці Вікторії Шавріній, а керівником є Олександр Куценко. До 2012 року засновником значився Рустам Фатаєв, а Шавріна була лише директором.

Контактною особою фірми у «Прозорро» вказана Тетяна Шнайдер – співзасновниця нині ліквідованого ТОВ «БілАЗ-Україна» разом із Володимиром Соколом.

За даними судового реєстру, в січні 2010 року директора тієї компанії засудили за шахрайство з фінансовими ресурсами. Станом на 2008 рік нею керував сам Сокол, а в квітні 2010 року посаду вже займав Євген Троць.

Сокол і Шнайдер також володіли дніпровським ТОВ «Інтерком» разом із нинішнім єдиним засновником підприємства – британською фірмою «Кінхолл Лімітед».

Крім того, Шнайдер колись була співвласницею ТОВ «Торгово-промислова група «Євробуд» з Андрієм Дубенєм та Юрієм Чорним. Нині воно належить Володимиру  Моторному.

У 2015 році «БілАЗ Техноцентр» виграв єдиний тендер «Вільногірського ГМК» на поставку фільтрів для БелАЗів на 578 тис грн.

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