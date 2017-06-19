Трипільську ТЕС за 92 мільйони переведуть на польську десульфуризацію диму

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
19 Червня 2017
Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» 15 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» обладнання для реконструкції енергоблоку №2 на 92,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять нову продукцію для будівництва установки десульфуризації димових газів напівсухим методом, виготовлену не раніше 2012 року. Перелік обладнання із цінами можна побачити у таблиці нижче. Шеф-наглядом буде займатись представник власника технології – польської компанії «Rafako S.A.».
Гарантійний строк становить два роки з дати видачі Держархбудінспекцією сертифіката про відповідність закінченого будівництва сіркоочистки димових газів на енергоблоці №2, але не більше трьох років із дати поставки.
Передбачено аванс у розмірі половини вартості обладнання за наявності фінансування.
Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,00 млн грн.
Конкурентами були сумське ТОВ «Інвентум Україна» Гліба Міненка, Жанни Талац і Віталія Олефіра та київське ТОВ «Ексіс Індастріз» литовського АТ «Ексіс Індастріз» Андріюса Януконіса, Лінаса Самоуоліса і Гінтаутаса Ягілевічуса.
«Запорізький тепло-енерго проект» записано на Владислава Скляренка та Євгенію Леонтьєву, яка раніше мала прізвище Бугрова. У 2011 році його директором був Олег Саєнток – контактна особа ТОВ «Демз-Інжинірінг».
У держреєстрі фірма вказала спільний із «ДЕМЗ-інжиніринг» номер телефону 0612244207.
Нагадаємо, у березні 2016 року «Запорізький тепло-енерго проект» отримав на це саме будівництво 343,47 млн грн. Одним із суперників тоді був «ДЕМЗ-інжиніринг».
Запорізький «ДЕМЗ-інжиніринг» контролює Андрій Тесленко – власник ПАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод» («ДЕМЗ»).
У 2013 р. фірма як офіційний представник «Rafako» без конкурсу отримала перший підряд на будівництво УДГ за 169,29 млн грн. Невдовзі їй віддали другий підряд на 9,15 млн грн.
У липні 2015 р. «Центренерго» через суд стягнуло з «ДЕМЗ-інжиніринг» 2,22 млн грн. штрафу і пені за прострочення поставки частково оплаченого товару. Того ж року дніпровське ТОВ «Енергія» відсудило в фірми 2,04 млн грн. боргу, інфляційних втрат і відсотків.
Довідково:
Енергоблок №2 Трипільської ТЕС реконструюють задля переходу станції на спалювання антрациту без підсвічування природним газом або мазутом, збільшення ККД, продовження строку служби і зменшення шкідливих атмосферних викидів. У 2015 р. він пройшов випробування після чергового етапу модернізації. Загалом на неї вже пішло більше мільярда гривень.
Антрацит в Україні видобувається виключно на території Донбасу, підконтрольній терористам ДНР та ЛНР.
|№
п/п
|Найменування
|Кількість,
од.
|Вартість за одиницю продукції грн., в т.ч. ПДВ 20%
|Сума грн., в т.ч. ПДВ 20%
|1
|Установка гасіння вапна СаО, креслення 164001 – N130
|1 к-т
|24 174 264,30
|24 174 264,30
|2
|Металоконструкції та обладнання корпусу фільтра рукавного – Фільтр рукавний, нитки 1,2
|2.1
|Клапани електромагнітні 164001 – А700
|2 к-т
|3 889 431,78
|7 778 863,56
|2.2
|Клапани дискові 164001 – А700
|2 к-т
|1 157 978,52
|2 315 957,04
|2.3
|Система стисненого повітря 164001 – А700
|2 к-т
|434 481,90
|868 963,80
|2.4
|Вібратори 164001 – А700
|2 к-т
|508 148,28
|1 016 296,56
|2.5
|Талі електричні 164001 – А700
|2 к-т
|218 390,76
|436 781,52
|2.6
|Талі ручні 164001 – А700
|2 к-т
|74 782,50
|149 565,00
|3
|Електросилова частина
|3.1
|Щит 164001 – М531
|1 к-т
|7 332 593,22
|7 332 593,22
|3.2
|Щит 164001 – М543
|1 к-т
|2 622 897,30
|2 622 897,30
|3.3
|Щит 164001 – М540
|1 к-т
|4 411910,70
|4 411910,70
|3.4
|Щит 164001 – М541
|1 к-т
|1417 419,00
|1 417 419,00
|3.5
|Щит 164001 – М560
|1 к-т
|1 192 191,84
|1192 191,84
|4
|КВПіА. Комп’ютерна система керування УДГ в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями інженера та операторів.
|4.1
|Шафа комп’ютерна GK01 в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями
|1 к-т
|5 107 262,10
|5 107 262,10
|4.2
|Шафа комп’ютерна GK02 в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями
|1 к-т
|4 872 987,78
|4 872 987,78
|4.3
|Шафа комп’ютерна GK03 в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями
|1 к-т
|4 363 652,64
|4 363 652,64
|5
|Реактор – сталеві конструкції 164001 – R302
|1 к-т
|508 825,50
|508 825,50
|Усього:
|92 253 240,54
Tеги | Будівництво, Енергетика, Обладнання