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Трипільську ТЕС за 92 мільйони переведуть на польську десульфуризацію диму

19 Червня 2017

Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» 15 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» обладнання для реконструкції енергоблоку №2 на 92,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять нову продукцію для будівництва установки десульфуризації димових газів напівсухим методом, виготовлену не раніше 2012 року. Перелік обладнання із цінами можна побачити у таблиці нижче. Шеф-наглядом буде займатись представник власника технології – польської компанії «Rafako S.A.».

Гарантійний строк становить два роки з дати видачі Держархбудінспекцією сертифіката про відповідність закінченого будівництва сіркоочистки димових газів на енергоблоці №2, але не більше трьох років із дати поставки.

Передбачено аванс у розмірі половини вартості обладнання за наявності фінансування.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,00 млн грн.

Конкурентами були сумське ТОВ «Інвентум Україна» Гліба Міненка, Жанни Талац і Віталія Олефіра та київське ТОВ «Ексіс Індастріз» литовського АТ «Ексіс Індастріз» Андріюса Януконіса, Лінаса Самоуоліса і Гінтаутаса Ягілевічуса.

«Запорізький тепло-енерго проект» записано на Владислава Скляренка та Євгенію Леонтьєву, яка раніше мала прізвище Бугрова. У 2011 році його директором був Олег Саєнток – контактна особа ТОВ «Демз-Інжинірінг».

У держреєстрі фірма вказала спільний із «ДЕМЗ-інжиніринг» номер телефону 0612244207.

Нагадаємо, у березні 2016 року «Запорізький тепло-енерго проект» отримав на це саме будівництво 343,47 млн грн. Одним із суперників тоді був «ДЕМЗ-інжиніринг».

Запорізький «ДЕМЗ-інжиніринг» контролює Андрій Тесленко – власник ПАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод» («ДЕМЗ»).

У 2013 р. фірма як офіційний представник «Rafako» без конкурсу отримала перший підряд на будівництво УДГ за 169,29 млн грн. Невдовзі їй віддали другий підряд на 9,15 млн грн.

У липні 2015 р. «Центренерго» через суд стягнуло з «ДЕМЗ-інжиніринг» 2,22 млн грн. штрафу і пені за прострочення поставки частково оплаченого товару. Того ж року дніпровське ТОВ «Енергія» відсудило в фірми 2,04 млн грн. боргу, інфляційних втрат і відсотків.

Довідково:

Енергоблок №2 Трипільської ТЕС реконструюють задля переходу станції на спалювання антрациту без підсвічування природним газом або мазутом, збільшення ККД, продовження строку служби і зменшення шкідливих атмосферних викидів. У 2015 р. він пройшов випробування після чергового етапу модернізації. Загалом на неї вже пішло більше мільярда гривень.

Антрацит в Україні видобувається виключно на території Донбасу, підконтрольній терористам ДНР та ЛНР.

 

п/п

 Найменування Кількість,

од.

 Вартість за одиницю продукції грн., в т.ч. ПДВ 20% Сума грн., в т.ч. ПДВ 20%
1 Установка гасіння вапна СаО, креслення 164001 – N130 1 к-т 24 174 264,30 24 174 264,30
2 Металоконструкції та обладнання корпусу фільтра рукавного – Фільтр рукавний, нитки 1,2
2.1 Клапани електромагнітні 164001 – А700 2 к-т 3 889 431,78 7 778 863,56
2.2 Клапани дискові 164001 – А700 2 к-т 1 157 978,52 2 315 957,04
2.3 Система стисненого повітря 164001 – А700 2 к-т 434 481,90 868 963,80
2.4 Вібратори 164001 – А700 2 к-т 508 148,28 1 016 296,56
2.5 Талі електричні 164001 – А700 2 к-т 218 390,76 436 781,52
2.6 Талі ручні 164001 – А700 2 к-т 74 782,50 149 565,00
3 Електросилова частина
3.1 Щит 164001 – М531 1 к-т 7 332 593,22 7 332 593,22
3.2 Щит 164001 – М543 1 к-т 2 622 897,30 2 622 897,30
3.3 Щит 164001 – М540 1 к-т 4 411910,70 4 411910,70
3.4 Щит 164001 – М541 1 к-т 1417 419,00 1 417 419,00
3.5 Щит 164001 – М560 1 к-т 1 192 191,84 1192 191,84
4 КВПіА. Комп’ютерна система керування УДГ в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями інженера та операторів.
4.1 Шафа комп’ютерна GK01 в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями 1 к-т 5 107 262,10 5 107 262,10
4.2 Шафа комп’ютерна GK02 в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями 1 к-т 4 872 987,78 4 872 987,78
4.3 Шафа комп’ютерна GK03 в комплекті з програмним забезпеченням та автоматизованими робочими місцями 1 к-т 4 363 652,64 4 363 652,64
5 Реактор – сталеві конструкції 164001 – R302 1 к-т 508 825,50 508 825,50
Усього: 92 253 240,54

 

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