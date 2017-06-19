Прокуратура завела справу на керівництво держлісгоспів по співпраці з транспортниками нардепа БПП

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Прокуратура міста Києва підозрює посадовців ДП «Старожинецьке лісове господарство» та ДП «Путильське лісове господарство» (обидва – Чернівецька обл.) у зловживанні службовим становищем та нанесенні шкоди державним інтересам.

Про це стало відомо з двох ухвал Печерського райсуду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12016040400000564.

З матеріалів суду не відомо, які саме підозри у прокуратури щодо діяльності посадовців двох державних лісгоспів Чернівецької області. Це перші звернення до суду слідчих в цій справі. Але в обох клопотаннях прокурор попросив доступ до тендерів лісгоспів з 1 січня 2014 року по теперішній час, де учасником було ТОВ «Метрудтранс». Також слідчий клопотав про доступ до угод лісгоспів з фірмою, актів виконаних робіт та платіжних документів. Суд ці клопотання задовольнив.

З «Вісника державних закупівель відомо», що Путивльський лісгосп в 2014 році замовляв «Метрудтранс» послуги з перевезення лісу на суму 2,06 млн грн., Сторожинецький лісгосп в 2014-2015 замовляло фірмі такі ж послуги на суму 12,46 млн грн.

Засновником і директором «Метрудтрансу» у 2007-2013 рр. був Артем Мініч. Наразі власником фірми значиться Володимир Пашко. Директором з серпня 2015 року є Юрій Денисенко.

Артем Мініч щонайменше до початку 2013 р. був засновником ТОВ «Укрзернотранс-К», пізніше його частку переоформлено на Володимира Пашка. Відомо, що в «Укрзернотранс-К» у 1999-2012 рр. на посаді комерційного директора працював Руслан Сольвар, який з жовтня 2012 року є народним депутатом. На останніх виборах Сольвар балотувався від партії «Блок Петра Порошенка», входить до комітету Верховної ради з питань транспорту.

«Метрудтранс» нещодавно була допущена до торгів ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які виграло ТОВ «Юнітранс Оператор» з оточення директора держпідприємства  Руслан Журило. Зараз він знаходиться під слідством, НАБУ підозрює його у нанесенні збитків держпідприємству на 300 млн грн. на експортних схемах. Журило знаходиться на свободі, оскільки за нього вніс завдаток 12 млн грн. народний депутат від «Народного фронту» Микола Княжицький.

В кінці минулого року ТОВ «Екскомсервіс» та ТОВ «Ордон Вест» з оточення Солвара розіграли між собою тендери на перевезення імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ПАТ «Центренерго». Керівником наглядової ради минулого року був призначений Олександр Візір – колишній помічник першого заступника голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка, давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

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