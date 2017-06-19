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«Ощадбанк» позичив «Енергоринку» мільярд на оплату енергії авансом деяким виробникам

19 Червня 2017

ДП «Енергоринок» 13 червня за результатами тендеру уклав угоду з ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1,00 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кредит на 1,00 млрд грн. узяли строком до 12 червня 2018 року. Обслуговування коштує 179,99 млн грн., що відповідає річній ставці в розмірі 18%.

Гроші позичили для надання авансових платежів виробникам електричної енергії відповідно до постанов НКРЕКП.

Яким саме виробникам (теплової чи атомної генерації) – у тендерній документації не повідомляється. Також не вказано, про які саме постанови НКРЕКП йде мова.

Разом з тим, НКРЕКП регулярно приймає постанови про надання авансових платежів та перерахування коштів виробникам теплової електроенергії. У 20142015 роках йшлось про те, щоб «Енергоринок» авансом платив гроші виробникам за ту е/е, за яку вони недоотримають гроші з неконтрольованої території Донбасу. Вони мають повертати авансові кошти після повної оплати виробленої ними е/е споживачами з неконтрольованої території.

Останнім часом у рішеннях НКРЕКП йдеться про «забезпечення надійності роботи об’єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період».

При цьому на прохання виробників «Центренерго», «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» та «ДТЕК Східенерго» Рада Оптового ринку електричної енергії України відтерміновує їм повернення авансових грошей, які державний «Енергоринок» брав у кредит в банку.

Виконання зобов’язань за угодами забезпечується заставою майнових прав – прав вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго» і ПАТ «Київенерго» загальною заставною вартістю 2,20 млрд грн.

Єдиним конкурентом було державне ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» із річною ставкою 18,28%.

Нагадаємо, у квітні «Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» 1,00 млрд грн.

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