Облрада «порошенківця» купує розкішний членовоз Infiniti за 1,4 мільйона

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
19 Червня 2017
Комунальне підприємство «АТП Черкаської обласної ради» призначило на 3 липня торги на придбання легкового автомобілю очікуваною вартістю 1,40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Облрада бажає білий 5-місний автомобіль 2017 р.в. з низкою вимог, під які підходить розкішний Infiniti Q70.
Автомобіль для «для поповнення автопарку Комунального підприємства» повинен мати шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, рульове колесо з підігрівом, аудіосистему вищого класу, легкосплавні колісні диски, камеру заднього виду, тощо (всі витребеньки нижче).
Облраду очолює Олександр Вельбівець (Блок Петра Порошенка). У його декларації вказано автомобіль Москвич 1990 р.в.
Нагадаємо, найдорожчими автомобілями в гаражі НАБУ є Mazda CX-5 за 910 тис грн., у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – Toyota Camry за 920 тис грн.
На закупівлю: ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі
Легковий автомобіль для поповнення автопарку Комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради» – 1 шт.
Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)
Система допомоги при екстренному гальмуванні (BA)
4-х канальна антиблокувальна система (ABS)
Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC)
Протибуксувальна система (TCS)
Cистема тиску повітря в шинах (TPMS)
Центральний замок з ДК
Вибір режиму відкриття тільки водійської двері або всіх дверей
Блокування замків дверей від випадкового відкриття дітьми
Сигналізація з іммобілайзером із закодованною мікросхемою в чіп-ключі
Система покращених надувних подушок безпеки (AABS)
Додаткові бокові надувні подушки
Додаткові надувні шторки безпеки
Передні та задні підголовники для всіх пасажирів
Ремені безпеки з функцією передаварійного натяжіння при екстреному гальмуванні
Передні активні підголовники
3-х точечні передні/задні ремені безпеки з ELR/ALR
Зсувний блок педалі гальма
«Ламаючийся» карданний вал
Європейська сигналізація з датчиком об’єму
Світлодіодне переднє освітлення (LED), з системою адаптивного освітлення шляху(AFS)
Задні світлодіодні ліхтарі (LED)
Висувні омивачі фар
Обігрівач заднього скла з таймером
Скло з УФ-фільтром (вітрове — із зеленуватим затемненням)
«18» легкосплавні колісні диски, 245/50R18
Хромована решітка радіатора та ручки дверей
Електропривід регулювання і складання бокових дзеркал
Обігрів бокових дзеркал
Датчик світла
Датчик дощу
Паркувальні датчики спереду та позаду
Склоочисник з переривчастим режимом роботи, залежним від швидкості руху автомобіля
Бампери пофарбовані у колір кузова
Бокові молдінги пофарбовані у колір кузова
Фарба що протидіє дрібним подряпинам, колір білий
Повний привід (AWD)
Не більше 4 літрів, потужністю не нижче 330 к.с.
Паливний бак об’ємом 80 л
Запасне колесо – докатка
Нова трансмісія 7 АТ + спортивний режим DS на АКПП
Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів
5-ти місний салон
Шкіряна обробка салону
Камера заднього виду
Чіп-ключ, кнопка включення запалення
Двозонний клімат-контроль з мікрофільтрацією і вугільним фільтром салону
Вентиляційні отвори з плавним обдувом на верхній панелі
Датчик зовнішньої температури
Вентиляційні отвори в задній частині центральної консолі і повітреводи обігрівача на підлозі
Електричні склопідйомники дверей з режимом одноразового натиснення і автореверсом
Електричний привід закриття кришки багажника
Живлення приводу скла дверей і люка, що зберігається протягом 45 секунд після зупинки двигуна
Освітлення при посадці в автомобіль із затримкою виключення
Рульове колесо з підігрівом
Подовжувачі передніх сонцезахисних козирків
Передній підлокітник з ємністю для зберігання речей та електричною резеткою 12V
Зумер попередження про забуті в замку ключі
Зумер попередження про не вимкнені фари
Салонне дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення і компасом
Сонцезахисні козирки з дзеркалом і підсвічуванням (для водія і переднього пасажира)
Ручка на внутрішній стороні кришки багажника
Три підголовники задніх сидінь
Оброблене натуральною шкірою сидіння водія з електроприводом регулювання в 8 напрямках і регульованою поперечною опорою
Пам’ять настройок двох варіантів положення сидіння водія, рульової колонки і зовнішніх дзеркал заднього виду
Передні сидіння з регульованою температурою за рахунок внутрішньої вентиляції, що забезпечує як підігрів, так і охолодження.
Колір салону оздоблений в світлих відтінках.
7. КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА АУДІО
Круїз-контроль
Люк в даху
IPOD/USB + Bluetooth
Аудіосистема вищого класу з діапазонами AM/FM, RDS, вбудованим в передню панель, жорстким диском і можливістю програвання файлів у форматі MP3 і WMA
Авторегулювання гучності звуку залежно від швидкості руху автомобіля
Оброблене натуральною шкірою рульове колесо, з регулюванням по довжині та кутом нахилу рулевої колонки та органами управління системою підтримки постійної швидкості руху та аудіо системою
Важіль перемикання передач, оздоблений натуральною шкірою.
Рік випуску – 2017.