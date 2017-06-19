Облрада «порошенківця» купує розкішний членовоз Infiniti за 1,4 мільйона

Комунальне підприємство «АТП Черкаської обласної ради» призначило на 3 липня торги на придбання легкового автомобілю очікуваною вартістю 1,40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Облрада бажає білий 5-місний автомобіль 2017 р.в. з низкою вимог, під які підходить розкішний Infiniti Q70.

Автомобіль для «для поповнення автопарку Комунального підприємства» повинен мати шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, рульове колесо з підігрівом, аудіосистему вищого класу, легкосплавні колісні диски, камеру заднього виду, тощо (всі витребеньки нижче).

Облраду очолює Олександр Вельбівець (Блок Петра Порошенка). У його декларації вказано автомобіль Москвич 1990 р.в.

Нагадаємо, найдорожчими автомобілями в гаражі НАБУ є Mazda CX-5 за 910 тис грн., у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – Toyota Camry за 920 тис грн.

Технічні вимоги

На закупівлю: ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі

Легковий автомобіль для поповнення автопарку Комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради» – 1 шт.

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD)

Система допомоги при екстренному гальмуванні (BA)

4-х канальна антиблокувальна система (ABS)

Система динамічної стабілізації автомобіля (VDC)

Протибуксувальна система (TCS)

Cистема тиску повітря в шинах (TPMS)

Центральний замок з ДК

Вибір режиму відкриття тільки водійської двері або всіх дверей

Блокування замків дверей від випадкового відкриття дітьми

Сигналізація з іммобілайзером із закодованною мікросхемою в чіп-ключі

Система покращених надувних подушок безпеки (AABS)

Додаткові бокові надувні подушки

Додаткові надувні шторки безпеки

Передні та задні підголовники для всіх пасажирів

Ремені безпеки з функцією передаварійного натяжіння при екстреному гальмуванні

Передні активні підголовники

3-х точечні передні/задні ремені безпеки з ELR/ALR

Зсувний блок педалі гальма

«Ламаючийся» карданний вал

Європейська сигналізація з датчиком об’єму

ОГЛЯД

Світлодіодне переднє освітлення (LED), з системою адаптивного освітлення шляху(AFS)

Задні світлодіодні ліхтарі (LED)

Висувні омивачі фар

Обігрівач заднього скла з таймером

Скло з УФ-фільтром (вітрове — із зеленуватим затемненням)

ЕКСТЕР’ЄР

«18» легкосплавні колісні диски, 245/50R18

Хромована решітка радіатора та ручки дверей

Електропривід регулювання і складання бокових дзеркал

Обігрів бокових дзеркал

Датчик світла

Датчик дощу

Паркувальні датчики спереду та позаду

Склоочисник з переривчастим режимом роботи, залежним від швидкості руху автомобіля

Бампери пофарбовані у колір кузова

Бокові молдінги пофарбовані у колір кузова

Фарба що протидіє дрібним подряпинам, колір білий

ТЕХНІКА

Повний привід (AWD)

Не більше 4 літрів, потужністю не нижче 330 к.с.

Паливний бак об’ємом 80 л

Запасне колесо – докатка

Нова трансмісія 7 АТ + спортивний режим DS на АКПП

Каталітичний нейтралізатор вихлопних газів

ІНТЕР’ЄР

5-ти місний салон

Шкіряна обробка салону

Камера заднього виду

Чіп-ключ, кнопка включення запалення

Двозонний клімат-контроль з мікрофільтрацією і вугільним фільтром салону

Вентиляційні отвори з плавним обдувом на верхній панелі

Датчик зовнішньої температури

Вентиляційні отвори в задній частині центральної консолі і повітреводи обігрівача на підлозі

Електричні склопідйомники дверей з режимом одноразового натиснення і автореверсом

Електричний привід закриття кришки багажника

Живлення приводу скла дверей і люка, що зберігається протягом 45 секунд після зупинки двигуна

Освітлення при посадці в автомобіль із затримкою виключення

Рульове колесо з підігрівом

Подовжувачі передніх сонцезахисних козирків

Передній підлокітник з ємністю для зберігання речей та електричною резеткою 12V

Зумер попередження про забуті в замку ключі

Зумер попередження про не вимкнені фари

Салонне дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення і компасом

Сонцезахисні козирки з дзеркалом і підсвічуванням (для водія і переднього пасажира)

Ручка на внутрішній стороні кришки багажника

Три підголовники задніх сидінь

СИДІННЯ І ОЗДОБЛЕННЯ

Оброблене натуральною шкірою сидіння водія з електроприводом регулювання в 8 напрямках і регульованою поперечною опорою

Пам’ять настройок двох варіантів положення сидіння водія, рульової колонки і зовнішніх дзеркал заднього виду

Передні сидіння з регульованою температурою за рахунок внутрішньої вентиляції, що забезпечує як підігрів, так і охолодження.

Колір салону оздоблений в світлих відтінках.

7. КОНТРОЛЬНІ ПРИЛАДИ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА АУДІО

Круїз-контроль

Люк в даху

IPOD/USB + Bluetooth

Аудіосистема вищого класу з діапазонами AM/FM, RDS, вбудованим в передню панель, жорстким диском і можливістю програвання файлів у форматі MP3 і WMA

Авторегулювання гучності звуку залежно від швидкості руху автомобіля

Оброблене натуральною шкірою рульове колесо, з регулюванням по довжині та кутом нахилу рулевої колонки та органами управління системою підтримки постійної швидкості руху та аудіо системою

Важіль перемикання передач, оздоблений натуральною шкірою.

Рік випуску – 2017.

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