Турецько-українська фірма продала «Енергоатому» американські мобільні генератори на 30% дорожче від січня

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ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Далгакиран компресор Україна» обладнання для енергоблоків №4-6 Запорізької АЕС на 46,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом жовтня поставлять три мобільні дизель-генераторні станції C1100D5b напругою 0,4 кВ виробництва «Cummins Power Generation Ltd.» (Британія) у всепогодному контейнері на напівпричепі МАЗ-991900-010 із повнопривідним сідельним тягачем КрАЗ-6443 Євро-5. Ціну за одиницю вказали тільки за комплект – 15,49 млн грн.

У січні ця ж фірма продала атомникам станцію Cummins C1100D5b напругою 0,4 кВ у всепогодному контейнері на причепі-контейнеровозі з тягачем КрАЗ-6443 Євро-5 для енергоблоку №3 за 11,90 млн грн. Це на 30% дешевше від нинішнього тендеру.

Гарантійний строк експлуатації становить три роки, гарантійний термін зберігання і строк придатності – тридцять років.

Ціна угоди на один відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 47,10 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Завод Укрбудмаш» із різницею в ціні 0,2%.

Натомість допущення до аукціону ТОВ «НіК», ТОВ «Екстрім Лтд» і ПП «Генесіс-2 Україна» скасували після задоволення скарги «Далгакиран компресор Україна» в АМКУ. Скаржник довів, що вони не підтвердили відповідність товару технічним вимогам у частині режимів. Крім того, «Екстрім Лтд» обмежило доступ до технічних даних, не подало гарантійний лист від постачальника або виробника, позитивний відгук про експлуатацію аналогічної продукції від кінцевого користувача, а також інформацію про внесення до переліку постачальників «Енергоатому» або письмову згоду виробника на його оцінку за встановленим порядком. А «Генесіс-2 Україна» невірно заповнила технічні характеристики пропозиції та довідку щодо ст. 17 закону «Про публічні закупівлі».

Фірма «НіК» теж поскаржилась в АМКУ на недоліки пропозицій допущених учасників, однак не змогла цього довести.

Засновниками «Далгакиран Компресор Україна» є турецьке АТ «Далгакиран Макіна Санаї Ве Тіджарет Анонім Ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков. Останній також володіє ТОВ «Променергообладнання» з Іллічівська Одеської області.

Полтавський «Завод Укрбудмаш» належить низці фізичних осіб, серед яких найбільші частки мають Клавдія Микитенко і Галина Кривохижа.

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