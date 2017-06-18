Так скільки ж мільйонів «прикурив» Колесніков на «Хюндаях» до Євро-2012?

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
18 Червня 2017
Індія вирішила купити в кредит у Японії 25 високошвидкісних потягів. Набагато швидкісніших, більших і навороченіших від корейських «Хюндаїв», які віце-прем’єр Борис Колесніков (Партія регіонів) пролобіював до Євро-2012. Та ще й в кредит на п’ятдесят років, а не на десять, як в Україні.
|Японській потяг для Індії
|Корейський «Хюндай» для України Колеснікова
|$31,1 млн (тут всередині ще й кредитні проценти)
|$30,7 млн (тут не враховано ще 20% ПДВ)
|10 вагонів
|9 вагонів
|753 місця – 55 бізнес-класу і 698 стандарт
|579 місць – 168 першого класу, 411 – другого, 2 для інвалідів.
|320 км/год – максимальна швидкість
|180 км/год – конструкційна швидкість
(дані про індійський контракт і фото потяга – від радника міністра інфраструктури Олександра Кави, дані про «Хюндаї» – з Вікіпедії)
Блог від: Юрій Ніколов
Tеги | Транспорт