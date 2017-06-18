Так скільки ж мільйонів «прикурив» Колесніков на «Хюндаях» до Євро-2012?

Індія вирішила купити в кредит у Японії 25 високошвидкісних потягів. Набагато швидкісніших, більших і навороченіших від корейських «Хюндаїв», які віце-прем’єр Борис Колесніков (Партія регіонів) пролобіював до Євро-2012. Та ще й в кредит на п’ятдесят років, а не на десять, як в Україні.

Японській потяг для Індії Корейський «Хюндай» для України Колеснікова $31,1 млн (тут всередині ще й кредитні проценти) $30,7 млн (тут не враховано ще 20% ПДВ) 10 вагонів 9 вагонів 753 місця – 55 бізнес-класу і 698 стандарт 579 місць – 168 першого класу, 411 – другого, 2 для інвалідів. 320 км/год – максимальна швидкість 180 км/год – конструкційна швидкість

(дані про індійський контракт і фото потяга – від радника міністра інфраструктури Олександра Кави, дані про «Хюндаї» – з Вікіпедії)

Блог від: Юрій Ніколов

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