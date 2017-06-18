Полтавська мерія віддала 5 мільйонів свіжому ФОПу з оточення промерського депутата

Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради уклало угоди з ФОП Євгеній Духно щодо ремонтних робіт на суму 5,18 млн грн. Духно зареєструвався підприємцем за місяць до отримання замовлень, а при реєстрації вказав номер телефону дружини депутата міськради від промерської партії.

Про це пише Максим Самойдюк в виданні «Полтавщина».

З Духно управління ЖКГ Полтавської міськради уклало 7 угод і вже перерахувало перші кошти.

При реєстрації Духно вказав номер телефону, який повністю збігається з контактним номером ФОП Ольги Медяник – депутата від партії міського голови «Совість України» Володимира Медяника.

Ольга Медяник заявила, що не знаю ні ФОП, ні причину, по якій він зареєструвався з її номером телефону.

Проте в декларації Володимира Медяника вказано, що у 2016 році депутат продав автомобіль за 1,1 млн грн Наталії Духно. Жінка з таким ім’ям також зареєструвала собі ФОП кілька місяців, її адреса збігається з адресою Євгенія Духно. Дані соцмережі свідчать, що Наталія – сестра депутата Медяника.

Нагадаємо, поліція розслідує причетність посадовців Управління ЖКГ Полтавської міської ради до привласнення через тендерні закупівлі 1,8 млн грн.

Міський голова Полтави Олександр Мамай був першим номером в списку партії «Совість України» на виборах 2015 рок удо Полтавської міськради.

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