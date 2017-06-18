Конотопський авіазавод купив вертолітних лопатей на 15 мільйонів у чеського дилера росіян

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 18 травня уклало угоду з компанією «Czechoslovak Export Ltd.» (Чехія) про закупівлю частин вертольотів на $582 тис, або 15,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 10 комплектів лопатей рульового гвинта вертольота невідомої моделі в середньому по $58 тис.

Фірма «Československá exportní spol. s r.o.» продає в Чехії запчастини до різних літаків та вертольотів, переважно російських.

Директором є Володимир Шорейс, відомий як працівник «Škoda Auto a.s.», а власниками – Роман Шорейс і Любош Ржига.

Роман Шорейс також керує компанією «Technical and commercial centre jsc.» (Чехія), на сайті якої він має адресу електронної пошти, вказану в «Прозорро». У березні ця фірма продала ДП «Антонов» авіаметалу на $729 тис.

Раніше Роман Шорейс володів нещодавно ліквідованим російським ТОВ «Технико-коммерческий центр «Каскад Альфа» з Валерієм Казаковим і Тимофієм Комшиним.

За даними російських ЗМІ, у 2000-их роках Комшин був партнером по ТОВ «Свит-Лайн» Євгена Туткевича. Той із серпня 2014 року керує холдинговою корпорацією «А-групп», яка контролює бізнес-термінали в аеропортах «Пулково-2» і «Шереметьево».

Раніше власником «А-групп» був друг Путіна Геннадій Тимченко, але він нібито продав її у 2014 році після введення санкцій США проти Росії.

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