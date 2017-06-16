У «газовій справі Онищенка» для затягування часу застосували схему «зникнення» адвокатів

У так званій «газовій справі Онищенка» п’ятий день триває підготовче засідання щодо вісьмох обвинувачених. Наразі суд лише розглядав заявлені стороною захисту відводи, а 15 червня майже цілий день спочатку чекав одного з обвинувачених – Олександра Сергієнка, а потім призначав йому адвоката з безоплатної правової допомоги. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали Солом’янського райсуд Києва.

15 червня закінчилися запобіжні заходи у всіх вісьмох обвинувачених у «газовій» справі, обвинувальний вирок стосовно яких передано до суду. Опівночі з них познімали електронні браслети. А єдиний, хто залишався під вартою в СІЗО – Валерій Постний, який проходить по справі як співорганізатор злочинної схеми, – був звільнений. Однак детективи НАБУ одразу затримали його по іншій справі.

Між тим, адвокат Постного і захисники решти обвинувачених робили усе для звільнення Постного із СІЗО. Чотири дні у період з 9 по 15 червня суд розглядав відводи суддям і прокурору. За цей час двоє суддів взяли самовідвід, оскільки брали участь у справі у якості слідчих суддів. Решта ж заявлених відводів були відхилені як надумані і безпідставні. Один із відводів адвокат Постного навіть взагалі зняв з розгляду після того, як судді обурилися перекручуванням фактів з боку захисника.

Крім того, 15 червня судовий процес фактично був заблокований через обвинуваченого Сергієнка. Виявилося, що на цей же день призначено розгляд заяви адвоката Сергієнка Олексія Шевчука в Апеляційному суді Києва, який оскаржував ухвалу про покладені на Сергієнка обов’язки прибувати до детектива і не спілкуватися з іншими обвинуваченими.

Призначене на 9:50 засідання розпочалося лише після 11 години, і було перенесене. Після цього Сергієнко якийсь час сидів в Апеляційному суді і не хотів звідти виходити. Про це у судовому засіданні розповів головуючий суддя Сергій Агафонов, який вже хотів ставити на обговорення питання про примусовий привід Сергієнка, без присутності якого неможливо було продовжувати підготовче засідання. Однак Сергієнко близько 12:30 нарешті таки прибув, але без адвокатів.

Виявилося, що адвокати Сергієнка – вже не його адвокати. Так, адвокати Олексій Шевчук, Олександра Парамонова і Костянтин Глоба з причин, які суду так і не були пояснені, в час, який так і не був озвучений (було озвучено лише, що Парамонова розірвала угоду з Сергієнком 1 червня), відмовилися від його захисту. У нього залишився ще один адвокат – Андрій Левковець, який виявився закордоном, але з якого періоду він там перебуває суд так і не дізнався.

Суд близько 13:30 призначив Сергієнку адвоката з безоплатної допомоги, яка прибула о 17 годині. Після цього суд розглядав черговий заявлений захисниками відвід суду, прокурору, а також надавав перерву на вимогу безоплатного адвоката Сергієнка та обвинуваченої Олени Ченцової. У підсумку о 22:00 судове засідання було перенесено на 9:30 ранку 16 травня.

Таким чином, захист обвинувачених використав усі засоби, щоб не дати прокурорам можливість заявити клопотання про продовження запобіжного заходу фігурантам, строк якого закінчився 15 червня.

Відзначимо, що два дні поспіль в другій половині дня в суд приходила народний депутат Надія Савченко, яка готова була взяти Постного на поруки.

Нагадаємо, 30 травня цього року обвинувальний вирок стосовно 8 осіб у т.зв. «газовій» справі було скеровано до суду для розгляду по суті. Підготовче засідання розпочалося 9 червня.

НАБУ і САП передали до суду вирок стосовно: Валерія Постного, який проходить як співорганізатор злочинної схеми, Мар’яни Гречанюк, Олександра Сергієнка, Дмитра Кравченка, Юрія Смаглюка, а також трьох колишніх і діючих працівників «Укргазвидобування» – Вадима Шленчака, Олександра Сомова і Олени Ченцової.

Вони обвинувачуються в участі у злочинній організації, створеній нардепом Олександром Онищенком, що здійснила розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», чим державі завдано збитків на понад 740 млн грн. Представники «Укргазвидобування», як потерпіла сторона, щодня були присутні у підготовчому засіданні.

За даними слідства, упродовж січня 2013 – січня 2016 рр компанії «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест» і «ХАС», які укладали із ПАТ «Укргазвидобування» договори про спільну діяльність, продавали видобутий газ на товарних біржах за заниженими цінами. Покупцями виступали низка пов’язаних структур, які реалізували цей газ підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Різниця у вартості виводилася на рахунки приватних осіб через фіктивні фірми. Як вказує слідство, весь ланцюжок посередників схеми контролював нардеп Онищенко. Співорганізатором схеми слідство називає Валерія Постного, з яким Онищенко знайомий вже більше 20 років.

Онищенко наразі перебуває в розшуку. Найближчим часом САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування стосовно нього. Загалом у т.зв. «газовій» справі – понад 20 підозрюваних.

2 березня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову ДФС Романа Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, Насіров у 2015-2016 рр, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка дав незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», що призвело до нанесення державі збитків на 2 млрд грн.

Стосовно вже колишнього адвоката обвинуваченого Сергієнка Олексія Шевчука та його чинного захисника Андрія Левковця зауважимо, що вони цьогоріч намагалися увійти до нового складу Ради громадського контролю при НАБУ, однак не пройшли конкурс. Крім того, відомо, що Шевчук судиться з НАБУ за абревіатуру, захищаючи інтереси Асоціації «Незалежна асоціація банків України».

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