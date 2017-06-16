САП програла судовий спір за ліцензію фірмі Злочевського, що постачає газ «5 елементу» Порошенка

Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спеціального дозволу ТОВ «Парі» на роботи на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області.

Таке рішення ухвалив Вищий адміністративний суд України.

В 2011 році Міністерство охорони навколишнього середовища видало «Парі» спеціальний дозвіл на видобуток природного газу на Пилипівському родовищі. В 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання недійсною ліцензії через порушення процедури її надання – фірма не отримала необхідне погодження на роботи на родовищі від Івано-Франкіської обласної ради.

САП в суді заявила, що подала позов після отримання від Держгеонадр листа про відсутність підстав для анулювання спецдозволу «Парі».

Але ВАСУ вирішив, що САП пропустила піврічний термін для подачі адмінпозовів, бо ще в січні минулого року отримав від облради підтвердження про відсутність погодженнями ними видачі спецдозволів фірмам. А в суд позов потрапив через декілька днів після закінчення терміну. Саме цей факт закінчення позивної давнини застосували і суди попередніх інстанцій для відхилення позову САП.

Власником «Парі» є екс-міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський.

Раніше САП програла першу та апеляційну інстанції щодо анулювання ще чотирьох спецдозволів, які були видані «Парі» та ще двом фірмам Злочевського – ТОВ «Техноресурс» та ТОВ «Надрагаз». Причина та сама – САП пропустив піврічний термін подачі адмінпозовів.

Рішення ВАСУ щодо цих спецдозволів в судовому реєстрі поки що відсутнє.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Також стало відомо, що минулого року «Парі» поставляло природній газ на «Пісківський завод скловиробів» (Київська область), столичному «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент», та для «Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником Секретаря СНБО Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції БПП Ігорем Кононенком.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна.

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