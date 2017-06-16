НОВИНИ

16.06.2017

НАБУ купило спецкросовер Mazda CX-5 за мільйон

Палій розіграв 106 мільйонів на стадіон в Дніпрі, бо дешевшого конкурента викинули за ту ж проблему, що і у Палія

Мінфін дав своїм підлеглим 8 мільйонів на покращення порталу «E-Data»

Програмісти-ФОПи зароблятимуть до $5 тисяч на місяць на підтримці суддівського документообігу

Оточення Кернеса отримало 190 мільйонів на розбиту трасу Мерефа-Павлоград за таємними цінами

У «газовій справі Онищенка» для затягування часу застосували схему «зникнення» адвокатів

САП програла судовий спір за ліцензію фірмі Злочевського, що постачає газ «5 елементу» Порошенка

Партнер Порошенка продав Херсону тролейбусів на 20 мільйонів

15.06.2017

«Нафтогаз» відписав польським аудиторам 11 мільйонів на супровід поділу газотранспортної системи

За рік реклама «Укргазбанку» на каналі Порошенка подорожчала на 17%

Оточення Королевської без тендеру взяло 106 мільйонів за переробку вугілля на гривню дешевше від рекорду

Оточення Журила виграло ще 33 мільйони Іршанського комбінату на перевезення

ГПУ розслідує оборудку фірми дружини завгоспа Януковича земельним податком по спорткомплексу в Києві

«Енергоатом» відписав Росії півмільярда за ядерні відходи РАЕС до 2035 року

Аграрний фонд позичить 7 мільярдів, на обслуговування яких піде його 10 річних прибутків

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

САП програла судовий спір за ліцензію фірмі Злочевського, що постачає газ «5 елементу» Порошенка

16 Червня 2017

Ніна Южаніна (крайня ліворуч) та Микола Злочевський (в малиновому піджаку)

Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спеціального дозволу ТОВ «Парі» на роботи на Пилипівському родовищі в Івано-Франківській області.

Таке рішення ухвалив Вищий адміністративний суд України.

В 2011 році Міністерство охорони навколишнього середовища видало «Парі» спеціальний дозвіл на видобуток природного газу на Пилипівському родовищі. В 2016 році САП звернулося до суду з позовом про визнання недійсною ліцензії через порушення процедури  її надання – фірма не отримала необхідне погодження на роботи на родовищі від Івано-Франкіської обласної ради.

САП в суді заявила, що подала позов після отримання від Держгеонадр листа про відсутність підстав для анулювання спецдозволу «Парі».

Але ВАСУ вирішив, що САП пропустила піврічний термін для подачі адмінпозовів, бо ще в січні минулого року отримав від облради підтвердження про відсутність погодженнями ними видачі спецдозволів фірмам. А в суд позов потрапив через декілька днів після закінчення терміну. Саме цей факт закінчення позивної давнини застосували і суди попередніх інстанцій для відхилення позову САП.

Власником «Парі» є екс-міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський.

Раніше САП програла першу та апеляційну інстанції щодо анулювання ще чотирьох спецдозволів, які були видані «Парі» та ще двом фірмам Злочевського – ТОВ «Техноресурс» та ТОВ «Надрагаз». Причина та сама – САП пропустив піврічний термін подачі адмінпозовів.

Рішення ВАСУ щодо цих спецдозволів в судовому реєстрі поки що відсутнє.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинувачувала Злочевського в незаконному збагаченні. На початку року компанія «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти Групи та її президента Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії, в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Також стало відомо, що минулого року «Парі» поставляло природній газ на «Пісківський завод скловиробів» (Київська область), столичному «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент», та для «Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Ці підприємства контролюються президентом Петром Порошенко та його бізнес-партнерами – першим заступником Секретаря СНБО  Олегом Гладковським та першим заступником парламентської фракції БПП Ігорем Кононенком.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією «Burisma». На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южаніна. Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського. Участь української делегації в Монако висвітлювали лише українські телеканали «NewOne», «112» та «5 канал». Директором останнього (ТРК «Експрес-Інформ») раніше була Южаніна.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.06.2017

Дніпро Палій розіграв 106 мільйонів на стадіон в Дніпрі, бо дешевшого конкурента викинули за ту ж проблему, що і у Палія

Харків Оточення Кернеса отримало 190 мільйонів на розбиту трасу Мерефа-Павлоград за таємними цінами

І-Франк САП програла судовий спір за ліцензію фірмі Злочевського, що постачає газ «5 елементу» Порошенка

Херсон Партнер Порошенка продав Херсону тролейбусів на 20 мільйонів

15.06.2017

Львів Оточення Королевської без тендеру взяло 106 мільйонів за переробку вугілля на гривню дешевше від рекорду

Житомир Оточення Журила виграло ще 33 мільйони Іршанського комбінату на перевезення

Київ ГПУ розслідує оборудку фірми дружини завгоспа Януковича земельним податком по спорткомплексу в Києві

Рівне «Енергоатом» відписав Росії півмільярда за ядерні відходи РАЕС до 2035 року

14.06.2017

Харків Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

Кіровоград Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

Дніпро Мільйон на фестиваль блогерів у Дніпрі освоїть департамент Філатова, який купує коштовні горщики для дитсадків

Луганськ Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ»

13.06.2017

Київщина Тесть Насірова розширить головний термінал аеропорту «Бориспіль» за 120 мільйонів

Донецьк Протеже Кононенка без торгів бере 16 мільйонів «Первомайськвугілля» за вуглезбагачення

Полтава Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ