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Партнер Порошенка продав Херсону тролейбусів на 20 мільйонів

16 Червня 2017

МКП «Херсонелектротранс» 13 червня за результатами тендеру замовило ДочП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» тролейбусів на 19,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня поставлять 4 низькопідлогових тролейбуси Богдан Т70117 по 4,95 млн грн.

Вони будуть випущені у 2017 році та пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями. Гарантійний строк становить два роки або 100 тис км пробігу.

У листопаді 2016 року КП «Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» замовило заводу цю модель на 8% дешевше – по 4,58 млн грн. У жовтні 2016 року ціна таких тролейбусів для КП «Полтаваелектроавтотранс» склала 4,90 млн грн.

Ціна нинішньої угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 20,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Укрпастех» Романа і Павла Шевченків із такими ж тролейбусами та з ціною, що дорівнювала очікуваній сумі. Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Натомість ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» із тролейбусами ЛАЗ Е183А1 не допустили до торгів через відсутність підписаного проекту договору і копії діючого сертифікату на всі пропоновані тролейбуси. Також замовник мав претензії до показника «Пуск тролейбуса на хід на ухилі», гарантійного строку, аналогічного договору.

ТОВ «Торговий дім «Літан» просило зняти обмеження щодо тільки незалежної передньої осі та гідростанції з приводом виключно від асинхронного двигуна, а також вимагати сертифікат при поставці, а не у складі пропозиції. Проте комунальники заявили, що вказана конструкція має ряд переваг, а сертифікат потрібен для документального підтвердження відповідності технічним вимогам.

Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ.

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