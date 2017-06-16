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Палій розіграв 106 мільйонів на стадіон в Дніпрі, бо дешевшого конкурента викинули за ту ж проблему, що і у Палія

16 Червня 2017

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації 14 червня за результатами тендеру замовило ПП «Фірма «Гремко» реконструкцію стадіону «Трудові резерви» у Дніпрі за 105,82 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року на стадіоні, який нещодавно відкрився після зовнішньої реконструкції за 28,94 млн грн., мають звести криту спортивно-демонстраційну споруду для спортивних ігор. Виконають демонтажні, підготовчі, загальнобудівельні та оздоблювальні роботи, змонтують ліфти і металеві конструкції, влаштують вогнезахист, інженерні, силові та комунікаційні мережі, а також благоустроять та озеленять територію.

За кошторисом, без ПДВ та урахування вартості доставки 12,78 млн грн. припало на арматурну сталь класів А-І та А-ІІІ різного діаметру по 11 639-15 288 грн./т, що загалом відповідає ринковим цінам.

Ще 6,41 млн грн. піде на бетон В30 М400 20-40 мм по 1 650 грн./куб. м. У відкритих джерелах його різновиди можна знайти у продажу по 1 193-1 389 грн./куб. м., що на 19-38% дешевше. Кошторисні ціни інших видів бетону приблизно на стільки ж відрізняються від вказаного прайсу.

За 3,28 млн грн. замовили алюмінієві композитні панелі Profibond FR, товщина панелі 4 мм, товщина алюмінію 0,5 мм, покриття PVDF, клас горючості Г1 по 620 грн./кв. м.

На ринку їх продають до чверті дешевше – по 778 грн./куб. м.

Також у 2,24 млн грн. обійдеться спортивне покриття Gerflor Taraflex Portable Badminton Court 7 мм по 1 617 грн./кв. м. В одному з інтернет-магазинів воно коштує дорожче – 1 885 грн./кв. м. гуртом та 2 217 грн./кв. м у роздріб.

Матеріали Ceresit теж коштують дешевше від роздрібних цін з відкритих джерел.

На заробітну плату піде 4,32 млн грн., тобто 4% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже півтора відсотка – 1,47 млн грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 26,93 млн грн., решта – наступного року.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 106,35 млн грн.

Усі три учасники тендеру жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788», чия ціна дорівнювала очікуваній сумі.

ПП «Спецбудмонтаж-21» пропонувало на 3% нижчу ціну. Однак його відхилили через відсутність розрахунку загальновиробничих витрат та баланс і звіт про фінансові результати за перший квартал 2017 року замість повного 2016 року. Крім того, він подав у якості аналогічних договори субпідряду, тоді як замовник вважав аналогічними лише договори генпідряду.

«Спецбудмонтаж-21» вимагав переглянути свою пропозицію. Фірма заявила, що останнім звітним періодом вважає саме перший квартал поточного року, договірна ціна містить розрахунок загальновиробничих витрат, а решта учасників теж не надали аналогічних договорів генпідряду. Однак у відповіді замовник по суті повторив причини відхилення.

Суперники відхиленої фірми теж принесли у якості аналогічних договори субпідряду: «Фірма «Гремко» – з ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», а «СПМК 788» – із ТОВ «Балівська будівельна компанія».

Дніпровська «Фірма «Гремко» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію. Він володіє вищезгаданою фірмою «УПС» із  депутатом Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владислав Бородін та латвійська компанія «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

За даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом».

Крім того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109 млн грн. боргу за будівництво дороги.

Усього з червня 2015 року «Фірма «Гремко» виграла тендерів на 231,64 млн грн.

Засновниками «СПМК 788» є Сергій Бойко та Наталія Лобко. Бойко довгий час був лише керівником фірми, коли одним із її співзасновників був той самий Тарас Палій.

«Балівська будівельна компанія» належить депутату Дніпропетровської облради Віктору Шинкевичу (раніше – Партія регіонів, а нині – «Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Віта Вакалюк і Володимиру Махову.

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