Оточення Кернеса отримало 190 мільйонів на розбиту трасу Мерефа-Павлоград за таємними цінами

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Траса Р-51

Служба автомобільних доріг у Харківській області 13 червня за результатами тендеру замовила ТОВ «Даф-С» поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград за 189,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. трасу, яка знаходиться у вкрай поганому стані, відремонтують на ділянці км 3+000 – км 132+000 довжиною 129 км. При цьому обсяг самого ремонту складає 37 км, відтак середня вартість робіт становить 5,13 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на мости, основу дорожнього одягу і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на дорожнє огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на дорожні знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на інші послуги – рік.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 0,1%, або 190 тис грн.

На заробітну плату піде 1,18 млн грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 217 тис грн.

Ціна угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 196,68 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Євробуд Плюс» і ДІП «Дніпродор», причому ніхто з жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

Засновниками столичного «Даф-С» є сейшельський офшор «Даннера Коммерс Корп.» («Dannera Commerce Corp.») і харків’янин Кирило Михайленко, співвласник кредитної спілки «Перша столиця».

Директором є Станіслав Щубко, а кінцевим бенефіціаром – киянин Дмитро Дмитрович Кашаєв. Що до останнього, особа з такими ПІБ до 2014 р. була замголови ревізійної комісії ПАТ «Вектор Банк», який у березні визнали неплатоспроможним.

Фірма вказала у «Прозорро» номер телефону 0577408380, який також використовує Малороганська сільрада під Харковом, низка договорів з якою були подані як аналогічні.

Уся техніка переможця орендована у харківських ПП фірма «Бріз СПД» Валерія Юрчака, ТОВ «ДСЛ Спецтранс» Сергія Литвиненка і ТОВ «Паркінг+». Останнє також постачатиме підряднику матеріали, ціни яких не були оприлюднені. «Паркінг+» заснував і очолював до січня 2010 р. Володимир Чумаков, директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради. Також Чумаков був радником мера Харкова Геннадія Кернеса з питань ЖКГ. Наразі офіційними власниками «Паркінг+» записано Галину Давидову, В’ячеслава Блінкіна та гонконгська фірма «Драгон Інвестмент Девелопмент Лімітед» («Dragon Investment Development Limited»).

Давидова є партнеркою в декількох підприємствах Андрія Шаптали, з яким вони разом отримували землю по «кооперативній схемі».

Із серпня 2016 року «Даф-С» отримала держпідрядів на 207,47 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

«Євробуд Плюс» належить Карену Антоняну з Дніпропетровської області. Усього з 2012 року фірма виграла тендерів на 28,81 млн грн., усі – на Харківщині та Дніпропетровщині.

Засновником «Дніпродору», як і ТОВ «Дорбуд», є польське ТОВ «ПУС» («PUS»), яке до 2006 р. було співвласником ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС».

Кінцевими бенефіціарами є поляк Філіп Єжі Станіслав та Олександр Полтавець із Дніпра, який володіє ТОВ «Туристична фірма «Енігма Тревел» з Олександром і Вікторією Давиденко, Олександром Гаркушею, Віталієм Бабенком і міжнародною асоціацією ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр».

Що до Олександра Григоровича Гаркуші, то особа з такими ПІБ була помічником нардепа Андрія Немировського (обрався від «Самопомочі», нині – «Блок Петра Порошенка»).

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