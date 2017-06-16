НАБУ купило спецкросовер Mazda CX-5 за мільйон

Національне антикорупційне бюро України 6 червня за результатами тендерів замовило 12 автомобілів на загальну суму 6,25 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

НАБУ придбало у ТОВ «ВіДі Юнікомерс» з групи «ВіДі» Віталія Джуринського автомобіль спеціального призначення Mazda CX-5 за 910 тис грн. Авто 2016 року випуску матиме 6 подушок безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп’ютер, мультіфункціональне кермо. До спеціального обладнання увійшли: тоновані стекла, сигнально-гучномовний пристрій, проблисковий маячок синього кольору на магніті, металевий сейф з першим класом захисту від злому для тимчасового зберігання зброї, боєприпасів та документів.

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Ніко істлайн мегаполіс», чия пропозиція була вищою на 5 тис грн. і склала 915 тис грн. Такою була очікувана вартість автівки.

Як повідомляли «Наші гроші», півроку тому для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генпрокуратура замовила ТОВ «ВіДі Автострада» легкові автомобілів за 3,61 млн грн. Серед них найдорожче коштувала Toyota Camry у максимальній комплектації Premium за 920 тис грн.

Крім того за іншим лотом детективи придбали у ТОВ «ВіДі Юнікомерс» за 635 тис грн. автомобіль спеціалізованого призначення мінівен (універсал) Ford Connect Tourneo. Він матиме те ж саме спеціальне спецобладнання, що і Mazda CX-5.

Єдиним конкурентом «ВіДі Юнікомерс» по цьому лоту було ТОВ «Бристоль-авто» Галини Кухтіної та Олександра Філоненка, чия пропозиція лишилася на рівні очікуваної вартості – 640 тис грн.

За третім лотом НАБУ замовило ТОВ «Ніко прайм мегаполіс» за 4,71 млн грн. 10 легкових автомобілів спеціалізованого призначення: 4 автівки Renault Logan Expression по 417 тис грн., 4 Renault Duster Expression по 496 тис грн., Renault Megane Zen 1.5 DCi за 607 тис грн. та Renault Logan MCV Expression 1,5 DCI за 450 тис грн.

Єдиним конкурентом «Ніко прайм мегаполіс» було ТОВ «Арма моторс», чия пропозиція склала 4,72 млн грн. Засновниками «Арма моторс» є Роман Казанко та «Компанія з управління активами «Інвестіум», що належить Євгену Колчіну і ТОВ «БС Консалтинг» Романа Реброва.

Засновниками «Ніко прайм мегаполіс» та «Ніко істлайн мегаполіс» є ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» та ТОВ «Ніко Авто Холдінг (Україна)», бенефіціаром вказано Івана Ніколайчука з Великобританії.

«Ковін Капітал» зареєстрована на Світлану Сосновську та киянина Володимира Гнатишина. Останній на початку 2000-років разом з нинішнім міністром юстиції Павлом Петренком був співзасновником ТОВ «Юридична консалтингова група «Justicia Service». Гнатишин також був одногрупником Олексія Бурбака – брата лідера фракції «Народний фронт» в Раді Максима Бурбака. Брат Гнатишина – Валентин, на початку 90-х був бізнес-партнером лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

«Ніко Авто Холдінг (Україна)» належить кіпрській «Ніко холдінг енд інвестмент лімітед», бенефіціар той самий, що і у «Ковін Капітал».

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