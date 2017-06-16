Мінфін дав своїм підлеглим 8 мільйонів на покращення порталу «E-Data»

Міністерство фінансів України 9 червня уклало угоду з ДУ «Відкриті публічні фінанси» про послуги зі створення програмного забезпечення для розвитку та вдосконалення функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів на 8,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, бо держустанова є адміністратором «E-Data».

На першому етапі мають обстежити софт порталу, розробити і затвердити технічне завдання по створенню софту, а на другому етапі – розробити нові функціональні можливості відповідно до техзавдання.

Над кожним із етапів працюватиме по 15 осіб із погодинною ставкою в розмірі 500 грн.: три менеджери, чотири інженери-програмісти, чотири техніки-програмісти, аналітик комп’ютерних систем і три оператори диспетчерської служби.

Обов’язки керівника створеної наприкінці березня держустанови «Відкриті публічні фінанси» виконує Олександр Комареус. Згідно декларації за 2016 рік, раніше він працював у ПАТ «Укрзалізниця», а його дружина Тетяна Комареус завідує сектором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Особа на ім’я Олександр Володимирович Комареус відома як випускник бізнес-школи МВА приватного Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ). У 2014 р. він був в. о. начальника ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних команд «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Комп’ютерізація