Мінфін дав своїм підлеглим 8 мільйонів на покращення порталу «E-Data»

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
16 Червня 2017
Міністерство фінансів України 9 червня уклало угоду з ДУ «Відкриті публічні фінанси» про послуги зі створення програмного забезпечення для розвитку та вдосконалення функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів на 8,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, бо держустанова є адміністратором «E-Data».
На першому етапі мають обстежити софт порталу, розробити і затвердити технічне завдання по створенню софту, а на другому етапі – розробити нові функціональні можливості відповідно до техзавдання.
Над кожним із етапів працюватиме по 15 осіб із погодинною ставкою в розмірі 500 грн.: три менеджери, чотири інженери-програмісти, чотири техніки-програмісти, аналітик комп’ютерних систем і три оператори диспетчерської служби.
Обов’язки керівника створеної наприкінці березня держустанови «Відкриті публічні фінанси» виконує Олександр Комареус. Згідно декларації за 2016 рік, раніше він працював у ПАТ «Укрзалізниця», а його дружина Тетяна Комареус завідує сектором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Особа на ім’я Олександр Володимирович Комареус відома як випускник бізнес-школи МВА приватного Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ). У 2014 р. він був в. о. начальника ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних команд «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту.
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