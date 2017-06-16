НОВИНИ

16.06.2017

НАБУ купило спецкросовер Mazda CX-5 за мільйон

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Мінфін дав своїм підлеглим 8 мільйонів на покращення порталу «E-Data»

Програмісти-ФОПи зароблятимуть до $5 тисяч на місяць на підтримці суддівського документообігу

Оточення Кернеса отримало 190 мільйонів на розбиту трасу Мерефа-Павлоград за таємними цінами

У «газовій справі Онищенка» для затягування часу застосували схему «зникнення» адвокатів

САП програла судовий спір за ліцензію фірмі Злочевського, що постачає газ «5 елементу» Порошенка

Партнер Порошенка продав Херсону тролейбусів на 20 мільйонів

15.06.2017

«Нафтогаз» відписав польським аудиторам 11 мільйонів на супровід поділу газотранспортної системи

За рік реклама «Укргазбанку» на каналі Порошенка подорожчала на 17%

Оточення Королевської без тендеру взяло 106 мільйонів за переробку вугілля на гривню дешевше від рекорду

Оточення Журила виграло ще 33 мільйони Іршанського комбінату на перевезення

ГПУ розслідує оборудку фірми дружини завгоспа Януковича земельним податком по спорткомплексу в Києві

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03.03.2017

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Мінфін дав своїм підлеглим 8 мільйонів на покращення порталу «E-Data»

16 Червня 2017

Міністерство фінансів України 9 червня уклало угоду з ДУ «Відкриті публічні фінанси» про послуги зі створення програмного забезпечення для розвитку та вдосконалення функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів на 8,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, бо держустанова є адміністратором «E-Data».

На першому етапі мають обстежити софт порталу, розробити і затвердити технічне завдання по створенню софту, а на другому етапі – розробити нові функціональні можливості відповідно до техзавдання.

Над кожним із етапів працюватиме по 15 осіб із погодинною ставкою в розмірі 500 грн.: три менеджери, чотири інженери-програмісти, чотири техніки-програмісти, аналітик комп’ютерних систем і три оператори диспетчерської служби.

Обов’язки керівника створеної наприкінці березня держустанови «Відкриті публічні фінанси» виконує Олександр Комареус. Згідно декларації за 2016 рік, раніше він працював у ПАТ «Укрзалізниця», а його дружина Тетяна Комареус завідує сектором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Особа на ім’я Олександр Володимирович Комареус відома як випускник бізнес-школи МВА приватного Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ). У 2014 р. він був в. о. начальника ДУ «Управління збірних команд та забезпечення спортивних команд «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту.

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Херсон Партнер Порошенка продав Херсону тролейбусів на 20 мільйонів

15.06.2017

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