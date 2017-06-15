За рік реклама «Укргазбанку» на каналі Порошенка подорожчала на 17%

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ПАТ АБ «Укргазбанк» 17 травня уклало угоду з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про послуги з розміщення матеріалів в ефірі на «5 каналі» за 3,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для розміщення рекламних і спонсорських матеріалів замовили 13 годин ефірного часу в середньому по 64,10 грн. за секунду. Хронометраж, час показу та інші деталі замовник визначатиме у заявці на майбутній місяць, тому в угоді вони не вказані.

У березні 2016 року банк за таку ж суму замовив фірмі 15 годин і 10 хвилин ефіру на «5 каналі» в середньому по 54,95 грн. за секунду, тобто на 17% дешевше.

За нинішнім договором, тариф коливається залежно від типу матеріалів і часу показу:

Вид розміщення в ефірі Час розміщення Вартість, грн./сек. із ПДВ
Рекламний час з 7:00 по 10:00 66,51
з 17:00 по 24:00 110,86
з 10:00 по 17:00 35,50
з 24:00 по 7:00 35,50
Спонсорський час з 7:00 по 10:00 98,22
з 17:00 по 24:00 163,71
з 10:00 по 17:00 52,41
з 24:00 по 7:00 52,41

Компанія «Експрес-Інформ», якою керує Олександр Адаменко, володіє ліцензією на мовлення «5 каналу».

Вона заснована ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж Груп» Владислава Лясовського – екс-голови правління «5 каналу» та колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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