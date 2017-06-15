За рік реклама «Укргазбанку» на каналі Порошенка подорожчала на 17%

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
15 Червня 2017
ПАТ АБ «Укргазбанк» 17 травня уклало угоду з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про послуги з розміщення матеріалів в ефірі на «5 каналі» за 3,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч для розміщення рекламних і спонсорських матеріалів замовили 13 годин ефірного часу в середньому по 64,10 грн. за секунду. Хронометраж, час показу та інші деталі замовник визначатиме у заявці на майбутній місяць, тому в угоді вони не вказані.
У березні 2016 року банк за таку ж суму замовив фірмі 15 годин і 10 хвилин ефіру на «5 каналі» в середньому по 54,95 грн. за секунду, тобто на 17% дешевше.
За нинішнім договором, тариф коливається залежно від типу матеріалів і часу показу:
|Вид розміщення в ефірі
|Час розміщення
|Вартість, грн./сек. із ПДВ
|Рекламний час
|з 7:00 по 10:00
|66,51
|з 17:00 по 24:00
|110,86
|з 10:00 по 17:00
|35,50
|з 24:00 по 7:00
|35,50
|Спонсорський час
|з 7:00 по 10:00
|98,22
|з 17:00 по 24:00
|163,71
|з 10:00 по 17:00
|52,41
|з 24:00 по 7:00
|52,41
Компанія «Експрес-Інформ», якою керує Олександр Адаменко, володіє ліцензією на мовлення «5 каналу».
Вона заснована ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж Груп» Владислава Лясовського – екс-голови правління «5 каналу» та колишнього члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.