Оточення Журила виграло ще 33 мільйони Іршанського комбінату на перевезення

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Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 13 червня уклала дві угоди з ТОВ «Юнітранс Оператор» про перевезення вантажів залізницею на загальну суму 32,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року замовили перевезення ільменітового концентрату в такому обсязі:

  • 1 400 хоперів ст. Нова-Борова – ст. Одеса-експорт по 18 174 грн. за вагон,
  • 360 хоперів ст. Нова-Борова – ст. Чорноморська-експорт по 19 748 грн. за вагон.

Вартість перевезення кожного вагона включає 12 011 грн. залізничного тарифу, а решта – це плата за користування самим вагоном.

У травні комбінат замовляв цій же фірмі перевезення ільменітового концентрату за першим із маршрутів на півтора відсотки дорожче – по 19 445 грн. за вагон. Залізничний тариф тоді був таким же, як і зараз.

Сума угод на 10% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 36,00 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Антранс» Олексія Герасимова (раніше керував інтернет-магазином «o4ki»), ТОВ «Метрудтранс» Володимира Пашка з оточення нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Руслана Сольвара, ТОВ «Реілтранс» Ірини Московки (раніше замдиректора був Віктор Саналатій, екс-помічник нардепа від «Опозиційного блоку» Тараса Козака).

Натомість ТОВ «Авантаж Інспект» не допустили до аукціону через відсутність аналогічного договору з відгуками та актами.

«Юнітранс Оператор» у 2009 році заснували киянин Віктор Довгич і Ярослав Безверхий із м. Вишневе Київської обл. Згодом власниками стали латвійські компанії «Куміліте Інтернаціонал Шпедіціон», «РВ Транс», та британська «Стіл Продактс Лімітед».

У свою чергу співзасновником «РВ трансу» була фірма «Wargrave Trading LLP». За даними НАБУ, з 2012 року уповноваженим представником цієї фірми, а з 2013 року її бенефіціарним власником був Руслан Журило, який після Майдану очолив ОГХК. Зараз він знаходиться під слідством, НАБУ підозрює його у нанесенні збитків держпідприємству на 300 млн грн. на експортних схемах. Журило знаходиться на свободі, оскільки за нього вніс завдаток 12 млн грн. народний депутат від «Народного фронту» Микола Княжицький.

Пізніше «Юнітранс оператор» переписали на Сергія Ільченка, панамські офшори «Небліна Холдінгс Інтернешнл С.А.», «Фузілеро Ентерпрайзес Інтернешнл С.А.» та британські «Барбертон Сейлз Лп» і «Лайденбург Лп».

Ільченко також керує ТОВ «Гарант Транс Сервіс» і ТОВ «Флобес» Олега Перцева, а той очолює наглядову раду ПрАТ «Гарант Метиз Інвест».

За даними «Smida», правління «Гарант Метиз Інвесту» раніше очолював Юрiй Олегович Перцев, який нині працює заступником директора ОГХК з комерційних питань. За даними «Smida», четверо топ-менеджерів «Гарант Метиз Інвесту» раніше працювали у «Приватбанку».

Сьогодні засновником фірми-переможця значиться киянин Олександр Шпак, який подавав заявку на конкурс на посаду гендиректора ПАТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у березні філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «ОГХК» замовила «Юнітранс Оператор» перевезення вантажів залізницею на 29,10 млн грн.

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