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Оточення Королевської без тендеру взяло 106 мільйонів за переробку вугілля на гривню дешевше від рекорду

15 Червня 2017

ДП «Львіввугілля» 9 червня уклало угоду з ПАТ «Львівська вугільна компанія» про послуги зі збагачення вугілля на 105,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер провели за переговорною процедурою через потребу здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника для уніфікації.

За договором, цьогоріч перероблять 1,12 млн т рядового вугілля по 95 грн. за тонну.

У лютому ДП «Мирноградвугілля» («Красноармійськвугілля») замовило  ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» переробку вугілля марки ГЖП 0-200 майже за такою ж ціною – по 96 грн./т.

Тоді це було дорожче за усі тендерні ціни 2016 року за одним винятком. Торік у травні ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» (м. Червоноград Львівської обл.) замовила «Львівській вугільній компанії» збагачення по 176 грн./т, але згодом тендер відмінили.

У 2008 р. у новоствореному ВАТ «Львівська вугільна компанія» держава отримала 37,58% акцій, тоді як понад 62% належало нині ліквідованому орендарю ЗАТ «Львівсистеменерго». У 2009 р. акції останнього були розділені між кількома фірмами.

Сьогодні приватними акціонерами є ТОВ «Вантажно-транспортне управління», ТОВ «Іфорас» і «АСП Трейд Груп». Усі вони зареєстровані в окупованому бойовиками Луганську і відносяться до сфери впливу нардепа від «Опозиційного блоку», екс-міністра соцполітики Наталії Королевської.

Кінцевим бенефіціаром є Наталія Чікаєва з Києва, раніше прописана в Луганську.

Донедавна «АСП Трейд груп» належало луганчанам Сергію Артюхову та Олексію Серединському. Обидва у 2010 р. були членами виборчої комісії округу в Луганській області від кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Королівська тоді була депутатом від БЮТ. У 2012 р. Серединський і Артюхов представляли її партію «Україна – Вперед!». Після цих виборів Королевська стала міністром соцполітики в уряді Миколи Азарова.

«Іфорас» належить белізькій «Проперті Профешиналс Інк.», а «Вантажно-транспортне управління» – ТОВ «Бас Тур» Дмитра Мазурчака і Дениса Ігнатьєва. Останній у 2012 р. був членом окружної виборчої комісії від згадної партії Королевської.

«АСП Трейд груп» зараз заведено на вірґінський офшор «Сондім Холдінгс Лімітед» («Sondim Holdings Limited»), а той – на Моніку Памелу Ван Зил із Південної Африки.

У 2004-2006 рр.. до складу засновників кількох луганських компаній, які тоді володіли акціями ВАТ «Львівська вугільна компанія», входив чоловік Королевської – нинішній нардеп від «Опозиційного блоку» Юрій Солод.

Нагадаємо, у жовтні 2016 р. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо приватизації «Львівської вугільної фабрики» оточенням Королевської. Відтоді інформація по справі у судовому реєстрі не оновлювалась.

Крім того, у вересні 2015 р. було порушено справу про банкрутство фабрики.

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