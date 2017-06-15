«Нафтогаз» відписав польським аудиторам 11 мільйонів на супровід поділу газотранспортної системи

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 9 червня за результатами тендеру замовило компанії «PwC Polska Sp. z o.o.» (Польща) послуги з управління проектом для супроводження відокремлення діяльності з транспортування природного газу на $341 тис, або 10,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про дроблення єдиної газотранспортної системи України відповідно до вимог Третього енергопакету ЄС, чи так званий unbundling.

Цьогоріч підрядник розробить і забезпечить своєчасне виконання пріоритизованого детального плану із чітко вказаними завданнями за Планом відокремлення, управлятиме проектом за розробленим планом, забезпечить ресурсний менеджмент, готуватиме інформаційні та презентаційні матеріали, організовуватиме та братиме учать у нарадах, обговореннях тощо. Крім того, він має влаштовувати для замовника щонайменше один семінар на місяць і виступати там модератором.

Переможець «PwC Polska Sp. z o.o.» представляє у Польщі міжнародну компанію «PricewaterhouseСoopers» із «великої четвірки» аудиторів.

Єдиним допущеним конкурентом була фірма «The Boston Consulting Group Sp. z o.o.» (Польща), представник міжнародної групи «Boston Consulting Group» («BCG»).

Натомість «Roland Berger GmbH» (Німеччина) і «Ziff-Ivin Associates Ltd» (Британія) не допустили до аукціону через відсутність у старшого експерта необхідного досвіду та завантаження низки документів як конфіденційних, зокрема з інформацією про власників. Крім того, перша фірма не підтвердила наявність антикорупційної програми та уповноваженої з неї, а друга – повноваження посадовця-підписанта пропозиції.

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