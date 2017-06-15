ГПУ розслідує оборудку фірми дружини завгоспа Януковича земельним податком по спорткомплексу в Києві

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Генеральна прокуратура України підозрює ТОВ «Київ-Арт» в ухилянні від сплати земельного податку в сумі 1,89 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Печерського районного суду м. Києва.

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 р. Слідство встановило, що на підставі протоколу комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування  в 2015 році Київська міськрада надала дозвіл «Київ-Арт» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: м. Київ, пр-т. В. Маяковського 44-а, 44-б.

Земля відводилася для експлуатації та обслуговування спортивного комплексу та закладів громадського харчування. «Київ-Арт» отримало технічну документацію на земельну ділянку загальною площею 11 244 тис кв м.

За даними ГПУ, всі приміщення за адресою: м. Київ, пр-т В. Маяковського 44-а, 44-б, фірма здає в оренду.

Також з ухвали суду відомо, що «Київ – Арт» протягом 2015 року задекларувало плату за цю землю за ставкою 1% від нормативної вартості, хоча в листі Департаменту земельних ресурсів КМДА від 05.10.2016 вказано, що розмір плати за землю для «Київ-Арт» становить 3%.

Слідство також встановило,  що минулого року посадовці  фірми шляхом подання уточнюючої декларації з плати за землю за 2016 рік самостійно та безпідставно скоригували вартість земельної ділянки – зменшили її утричі. Це було зроблено шляхом зміни функціонального призначення ділянки з комерційної (коефіцієнт 2,5) на землі громадського призначення (коефіцієнт 0,7).

За підрахунками ГПУ, «Київ-Арт» зобов’язання з земельного податку на загальну суму 1,89 млн грн.

В суді прокуратура клопотала про доступ до банківських рахунків «Київ-Арт» та до документів, щодо оренди приміщень. Суд ці клопотання задовольнив.

Засновниками «Київ-Арт» є британська компанія «Вестертон Коммерс ЛЛП» та Марина Пелих, дружина екс-голови Державного управління справами часів Януковича Андрія Кравця. Пелих – колишня невістка голови ради директорів компанії «Укрбуд» Юрія Пелиха.

Протягом попередніх кількох років низка фірм Марини Пелих отримала земельні ділянки і будинки на Поштовій площі, Подолі, Святошині, Маяковського, Круглоуніверситетській, Хрещатику, у Пасажі, біля метро «Кловська» і Південного вокзалу. А одне з підприємств Марини Пелих – ПП «Броварська нерухомість» – брало участь у зведенні президентської резиденції у Межигір’ї.

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