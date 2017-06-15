«Енергоатом» відписав Росії півмільярда за ядерні відходи РАЕС до 2035 року

ДП «НАЕК «Енергоатом» 13 червня замовив Федеральному державному унітарному підприємству «Виробниче об’єднання «Маяк» (Росія) зберігання і повернення осклованих високоактивних радіоактивних відходів на $16,83 млн, або 438,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018-2035 роки замовили зберігання і повернення орієнтовно 544 т відходів.

Йдеться про Доповнення №18 до Контракту №235/98-01 від 1 червня 1998 року про послуги зі зберігання і повернення осклованих відходів, отриманих внаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС, вивезеного для зберігання і переробки на «ВО «Маяк» у 1993-2015 роках.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Довідково:

Спершу відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС охолоджують у пристанційних басейнах витримки. Потім воно з Запорізької АЕС направляється у пристанційне проміжне сховище сухого типу, а з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС – на переробку в Росію до введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

У перспективі атомники розглядають варіант витримки та переробки відпрацьованого ядерного палива на підприємствах «Areva» (Франція) з наступним зберіганням у сховищі високоактивних радіоактивних відходів.

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