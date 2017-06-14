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«Укртрансгаз» акцептував італійські щогли на 15 мільйонів, яких італійці нібито взагалі не виробляють

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Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 1 червня за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Сігірія» про закупівлю освітлювальних мобільних щогл на 15,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити 30 мобільних освітлювальних мачт по 509 385 грн. за комплект зі строком поставки 90 днів із дати підписання договору.

Переможець подав технічну специфікацію на мачту Super Light VT1 9mt 6 x 300 W LED виробництва «Generac» (Італія) у складі:

  • альтернатора (синхронного генератора змінного струму) потужністю 15 кВА,
  • дизельного двигуна Kubota D1105-E потужністю 10,4 кВт,
  • гідравлічної системи,
  • семисекційної освітлювальної мачти максимальною висотою 9 м,
  • тросу для підняття/опускання,
  • шести світлодіодних прожекторів LED потужністю 300 W.

На сайті виробника дев’ятиметрова модель VT1 представлена тільки з генератором потужністю 8 кВА і чотирма світлодіодними прожекторами LED потужністю 300 W.

Остаточна пропозиція переможця на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Конкурентами з вищими на 15% цінами були ТОВ «Ремдіагаз» і ПрАТ «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція». При цьому всі три учасники, які виграють торги виключно в системі «Укртрансгазу», жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

«Ремдіагаз» поскаржився в АМКУ, що переможець надав у пропозиції недостовірну інформацію. Полтавська торгово-промислова палата і дилери виробника – «Liberty Tools Llc» (США) і ТОВ «НіК» – підтвердили скаржнику, що «Generac» не виробляє мачти з такими характеристиками.

А фахівці кафедри автоматики та електропривода ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка зробили такий висновок: «Відповідно до ДСТУ ISO 8528-1:2004 потужність двигуна має складати на 10% більше від потужності альтернатора, а не навпаки, як представило ТОВ «Сігірія». Відносно витрат палива згідно ДСТУ ГОСТ ИСО 3046-1:2004 при вимогах Замовника, що витрати палива повинні складати не більше 2 літр/година, фактично витрати палива складають 3,3 літр/година при роботі двигуна під навантаженням (10,4 кВт.), і 2,7 літр/година при роботі двигуна без навантаження (8,5 кВт.). Як наслідок, це приведе до зайвих витрат бюджетних коштів в процесі експлуатації».

Наразі очікується рішення щодо прийняття скарги до розгляду.

Засновником і директором столичної фірми «Сігірія» є киянин Володимир Ільїн, власник ТОВ «Баас» і ПП «Гардаріка». Раніше нею володів і керував Сергій Нахабич із Києва.

У Рівному Ільїн володіє ТОВ «Житлово-будівельний кооператив «Фрідом» із Вячеславом Кочубеєм і Валентином Штепою-Пекуром. Донедавна він також володів ТОВ «Житлово-будівельний кооператив «Соборний-6» з Олексієм Лисюком і Володимиром Коштулєю, але там його частка перейшла Андрію Навроцькому.

Штепа-Пекур також володіє ТОВ «Дісан» і ТОВ «Укрбудгаз-Магістраль». Раніше він був співвласником СТ «Олімп Плюс 1» із тим же Ільїним та Олександром Журавльовим. Нині другу фірму переоформлено на Віктора Макаренка.

Нагадаємо, «Укрбудгаз-магістраль» та «Олімп Плюс 1» увійшли в Топ-10 підрядників «Укртрансгазу» в 2015 р., зайшовши туди навесні 2015 р.

Сама ж «Сігірія» у 2012 р. і 2015 р. виграла тендерів на 53,30 млн грн.

Київський «Ремдіагаз» належить киянину Андрію Савенку та Ігорю Олійнику з Полтави.

Із серпня 2015 р. фірма отримала підрядів на 82,42 млн грн.

«ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» належить Анастасії та Олександру Iткiним, Юрію Дьоміну та Ірині Комаровій. Останні трое мають патент на спосіб ремонту трубопроводів.

Із 2009 р. фірма виграла торгів на 191,91 млн грн.

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