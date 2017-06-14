Суддя пройшов відбір до Верховного Суду, не вказавши в декларації 6 люксових авто

Вища кваліфікаційна комісія суддів під час співбесіди не побачила порушень в діях кандидата до Верховного суду Сергія Станіка, який не вніс до декларації про доходи довіреності на шість коштовних авто.

Про це йдеться в розслідуванні марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Сергій Станік – син колишньої судді Конституційного суду часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича судді Сюзанни Станік. Вона відома двома придбаними квартирами вартістю $2 млн кожна. Від неї Сергій Станік отримав довіреності на 6 люксових автівок, серед яких два Mercedes-Benz, BMW X5 та Porsche Cayenne.

«Я в основному їжджу на метро і пішки, а це, по суті, я просто допомагав», – пояснив суддя відсутність авто в декларації, хоча визнав, що підвозив на них матір.

Члени Вищої кваліфкомісії суддів оголосили перерву щодо кандидата і тепер голосуватимуть за нього на пленарних засіданнях. Якщо наберуть 11 голосів, негативний висновок від Громадської ради доброчесності по Сергію Станіку буде подолано і кандидат продовжить участь у конкурсі.

Нагадаємо, згідно зі статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні.



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