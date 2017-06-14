НОВИНИ

14.06.2017

Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

НАБУ зайнялось військовою формою «Варан» за 62 мільйони, яку приймали без контролю з боку «бірюковців»

Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

Суддя пройшов відбір до Верховного Суду, не вказавши в декларації 6 люксових авто

Кубів готується забрати у Авакова реєстрацію авто та видачу водійських посвідчень

«Укртрансгаз» акцептував італійські щогли на 15 мільйонів, яких італійці нібито взагалі не виробляють

Мільйон на фестиваль блогерів у Дніпрі освоїть департамент Філатова, який купує коштовні горщики для дитсадків

Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ»

13.06.2017

Адамовський працює за табличкою Грановського у «Євразії», де також прописаний головний троль «Укрзалізниці»

Тесть Насірова розширить головний термінал аеропорту «Бориспіль» за 120 мільйонів

Протеже Кононенка без торгів бере 16 мільйонів «Первомайськвугілля» за вуглезбагачення

Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

До грудня «Альтком» відремонтує аварійний черкаський міст через Дніпро за 121 мільйон

Пожежники Ляшка намагалися через суд позбавитися штрафів за невиконання контракту на 370 мільйонів

Поліція відкрила справу через відсутність в декларації мера Лимана готеля, кафе та 15 ділянок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

14 Червня 2017

Перерахування грошей Пенсійного фонду до управління в Донецькій області у квітні-травні різко зменшилось у порівнянні з попередніми періодами та іншими регіонами поряд з зоною АТО. Про це свідчать дані порталу публічних фінансів України «Є-дата».

У квітні перерахування Донецькому управлінню Пенсійного фонду України (УПФУ) склали 1,76 млрд грн, у травні ще трохи зменшились до 1,75 млрд. Це майже на чверть мільярда, або 11% менше від перерахувань у березні на рівні 1,96 млрд грн.

У інших регіонах поряд з АТО перерахування з центру до місцевих УПФУ навпаки зростали – на Дніпропетровщині з 1,99 млрд у березні до 2,02 млрд грн у травні, на Харківщині з 1,58 млрд у березні до 1,60 млрд у травні.

Також травневі отримання Донецького УПФУ знаходяться на рівні травня минулого року. Тоді як дніпропетровські і харківські пенсійні перерахування зросли на 10%.

Нагадаємо, на початку 2016 року Україна посилила заходи по верифікації переселенців з зони АТО. Після того виплати Донецькому УПФУ вперше стали менші від дніпропетровських. Однак під кінець 2016 року різниця майже нівелювалась і так тривало до квітня 2017 року (див «Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…»), коли донецькі виплати знову різко впали у порівнянні з Дніпропетровською та Харківською областями.

Виплати регіональним УПФУ, грн. (дані для графіку вище)

Дата Донецька
 Дніпропетровська  Харківська
2015 вересень 911 757 200 900 114 598 728 509 910
2015 жовтень 2 137 313 420 1 993 303 263 1 728 051 920
2015 листопад 2 192 381 151 1 901 542 017 1 675 976 910
2015 грудень 4 013 078 150 3 356 675 678 2 804 876 167
2016 січень 517 773 512 475 433 720 533 596 020
2016 лютий 2 201 671 399 1 891 742 201 1 619 041 167
2016 березень 1 837 369 288 1 884 313 460 1 524 655 760
2016 квітень 1 908 392 070 1 948 247 935 1 543 546 160
2016 травень 1 779 535 729 1 837 795 106 1 439 670 760
2016 червень 1 756 503 484 1 908 823 682 1 494 938 189
2016 липень 1 729 467 780 1 900 195 149 1 475 920 510
2016 серпень 1 720 361 550 1 921 057 293 1 519 518 840
2016 вересень 1 773 796 519 1 916 426 515 1 503 136 736
2016 жовтень 1 777 991 792 1 935 852 489 1 522 040 793
2016 листопад 1 840 064 813 1 931 023 325 1 538 283 940
2016 грудень 2 972 649 557 3 012 671 813 2 380 840 242
2017 січень 946 995 566 979 757 072 823 299 286
2017 лютий 1 961 062 741 1 990 850 475 1 606 254 576
2017 березень 1 961 666 712 1 993 836 839 1 579 010 700
2017 квітень 1 763 963 263 1 977 414 030 1 560 112 630
2017 травень 1 750 277 760 2 026 014 729 1 602 693 210

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
21 Травня 2017

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.06.2017

Харків Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

Кіровоград Суд зменшив хабарнику з Держсільгоспінспекції вирок з 10 до 3 років

Дніпро Мільйон на фестиваль блогерів у Дніпрі освоїть департамент Філатова, який купує коштовні горщики для дитсадків

Луганськ Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ»

13.06.2017

Київщина Тесть Насірова розширить головний термінал аеропорту «Бориспіль» за 120 мільйонів

Донецьк Протеже Кононенка без торгів бере 16 мільйонів «Первомайськвугілля» за вуглезбагачення

Полтава Поліція нарахувала скромні 15% дерибану на тендерах в Полтаві між політичними соратниками мера

Черкаси До грудня «Альтком» відремонтує аварійний черкаський міст через Дніпро за 121 мільйон

12.06.2017

Київ Фірма з 15% долею екс-замголови СБУ отримає півмільярда на паркінг в аеропорту «Бориспіль»

Харків Ще 68 мільйонів отримала «прокладка» трамвайників Кернеса, маючи карну справу за аналогічний підряд

Львів Одеситам докинули ще чверть мільярда на додатковий ремонт дороги на Львівщині за таємними цінами

Донецьк Донецькі медики замовили GPS для швидких за 3 мільйони замість системи зама Черновецького за 59 мільйонів

Вінниця Після контррозвідки СБУ «діалізну» справу забрали військові прокурори і теж збудились на вінницьку закупівлю

Миколаїв Два мільйони на рекламу Миколаївської ОДА пішли рекламістам автосалону голови «Укроборонпрому»

09.06.2017

Чернігів В справі про оборудки з будівництвом школи арештували майно помічника нардепа Микитася

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ