Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

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28.04.2017
14 Червня 2017
Перерахування грошей Пенсійного фонду до управління в Донецькій області у квітні-травні різко зменшилось у порівнянні з попередніми періодами та іншими регіонами поряд з зоною АТО. Про це свідчать дані порталу публічних фінансів України «Є-дата».
У квітні перерахування Донецькому управлінню Пенсійного фонду України (УПФУ) склали 1,76 млрд грн, у травні ще трохи зменшились до 1,75 млрд. Це майже на чверть мільярда, або 11% менше від перерахувань у березні на рівні 1,96 млрд грн.
У інших регіонах поряд з АТО перерахування з центру до місцевих УПФУ навпаки зростали – на Дніпропетровщині з 1,99 млрд у березні до 2,02 млрд грн у травні, на Харківщині з 1,58 млрд у березні до 1,60 млрд у травні.
Також травневі отримання Донецького УПФУ знаходяться на рівні травня минулого року. Тоді як дніпропетровські і харківські пенсійні перерахування зросли на 10%.
Нагадаємо, на початку 2016 року Україна посилила заходи по верифікації переселенців з зони АТО. Після того виплати Донецькому УПФУ вперше стали менші від дніпропетровських. Однак під кінець 2016 року різниця майже нівелювалась і так тривало до квітня 2017 року (див «Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…»), коли донецькі виплати знову різко впали у порівнянні з Дніпропетровською та Харківською областями.
Виплати регіональним УПФУ, грн. (дані для графіку вище)
|Дата
|Донецька
|Дніпропетровська
|Харківська
|2015 вересень
|911 757 200
|900 114 598
|728 509 910
|2015 жовтень
|2 137 313 420
|1 993 303 263
|1 728 051 920
|2015 листопад
|2 192 381 151
|1 901 542 017
|1 675 976 910
|2015 грудень
|4 013 078 150
|3 356 675 678
|2 804 876 167
|2016 січень
|517 773 512
|475 433 720
|533 596 020
|2016 лютий
|2 201 671 399
|1 891 742 201
|1 619 041 167
|2016 березень
|1 837 369 288
|1 884 313 460
|1 524 655 760
|2016 квітень
|1 908 392 070
|1 948 247 935
|1 543 546 160
|2016 травень
|1 779 535 729
|1 837 795 106
|1 439 670 760
|2016 червень
|1 756 503 484
|1 908 823 682
|1 494 938 189
|2016 липень
|1 729 467 780
|1 900 195 149
|1 475 920 510
|2016 серпень
|1 720 361 550
|1 921 057 293
|1 519 518 840
|2016 вересень
|1 773 796 519
|1 916 426 515
|1 503 136 736
|2016 жовтень
|1 777 991 792
|1 935 852 489
|1 522 040 793
|2016 листопад
|1 840 064 813
|1 931 023 325
|1 538 283 940
|2016 грудень
|2 972 649 557
|3 012 671 813
|2 380 840 242
|2017 січень
|946 995 566
|979 757 072
|823 299 286
|2017 лютий
|1 961 062 741
|1 990 850 475
|1 606 254 576
|2017 березень
|1 961 666 712
|1 993 836 839
|1 579 010 700
|2017 квітень
|1 763 963 263
|1 977 414 030
|1 560 112 630
|2017 травень
|1 750 277 760
|2 026 014 729
|1 602 693 210
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