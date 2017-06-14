Пенсійний туризм у Донецькій області різко зменшився

Перерахування грошей Пенсійного фонду до управління в Донецькій області у квітні-травні різко зменшилось у порівнянні з попередніми періодами та іншими регіонами поряд з зоною АТО. Про це свідчать дані порталу публічних фінансів України «Є-дата».

У квітні перерахування Донецькому управлінню Пенсійного фонду України (УПФУ) склали 1,76 млрд грн, у травні ще трохи зменшились до 1,75 млрд. Це майже на чверть мільярда, або 11% менше від перерахувань у березні на рівні 1,96 млрд грн.

У інших регіонах поряд з АТО перерахування з центру до місцевих УПФУ навпаки зростали – на Дніпропетровщині з 1,99 млрд у березні до 2,02 млрд грн у травні, на Харківщині з 1,58 млрд у березні до 1,60 млрд у травні.

Також травневі отримання Донецького УПФУ знаходяться на рівні травня минулого року. Тоді як дніпропетровські і харківські пенсійні перерахування зросли на 10%.

Нагадаємо, на початку 2016 року Україна посилила заходи по верифікації переселенців з зони АТО. Після того виплати Донецькому УПФУ вперше стали менші від дніпропетровських. Однак під кінець 2016 року різниця майже нівелювалась і так тривало до квітня 2017 року (див «Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…»), коли донецькі виплати знову різко впали у порівнянні з Дніпропетровською та Харківською областями.

Виплати регіональним УПФУ, грн. (дані для графіку вище)

Дата Донецька

Дніпропетровська Харківська

2015 вересень 911 757 200 900 114 598 728 509 910 2015 жовтень 2 137 313 420 1 993 303 263 1 728 051 920 2015 листопад 2 192 381 151 1 901 542 017 1 675 976 910 2015 грудень 4 013 078 150 3 356 675 678 2 804 876 167 2016 січень 517 773 512 475 433 720 533 596 020 2016 лютий 2 201 671 399 1 891 742 201 1 619 041 167 2016 березень 1 837 369 288 1 884 313 460 1 524 655 760 2016 квітень 1 908 392 070 1 948 247 935 1 543 546 160 2016 травень 1 779 535 729 1 837 795 106 1 439 670 760 2016 червень 1 756 503 484 1 908 823 682 1 494 938 189 2016 липень 1 729 467 780 1 900 195 149 1 475 920 510 2016 серпень 1 720 361 550 1 921 057 293 1 519 518 840 2016 вересень 1 773 796 519 1 916 426 515 1 503 136 736 2016 жовтень 1 777 991 792 1 935 852 489 1 522 040 793 2016 листопад 1 840 064 813 1 931 023 325 1 538 283 940 2016 грудень 2 972 649 557 3 012 671 813 2 380 840 242 2017 січень 946 995 566 979 757 072 823 299 286 2017 лютий 1 961 062 741 1 990 850 475 1 606 254 576 2017 березень 1 961 666 712 1 993 836 839 1 579 010 700 2017 квітень 1 763 963 263 1 977 414 030 1 560 112 630 2017 травень 1 750 277 760 2 026 014 729 1 602 693 210

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