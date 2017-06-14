НАБУ зайнялось військовою формою «Варан» за 62 мільйони, яку приймали без контролю з боку «бірюковців»

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідує кримінальне провадження, в рамках якого з’ясовує, яким чином Міноборони України отримало неякісні польові костюми для солдат з малюнком «Варан». Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду міста Києва від 24 травня.

Як встановило слідство, у квітні 2015 Міністерство оборони затвердило технічні умови щодо бавовняних та змішаних тканин для виготовлення спецодягу. Згодом до ТУ внесли зміни. Були додані тканини у маскувальному малюнку «Варан ЗСУ», причому без проведення військових випробувань, без наявних дослідних зразків та без зразків-еталонів, що є порушенням.

В той же час, в результаті проведення дослідного випробування носіння літніх польових костюмів з маскувальним малюнком «Варан» в повітряно-десантній бригаді у м. Миколаїв, комісія встановила, що після кожного прання таких армійських костюмів їх колір робився світлішим.

Незважаючи на негативний результат випробування, Тил ЗСУ надав до Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони заявку на проведення переговорної процедури стосовно закупівлі літніх польових костюмів (курток та штанів) на очікувану вартість 37,50 млн грн.

В подальшому у вересні 2015 року комісія після дослідних випробувань нових зразків армійських костюмів з малюнком «Варан» дійшла висновку не приймати їх на забезпечення українських військовослужбовців, оскільки вони не придатні для прийняття на забезпечення: колір змінюється після прання, вицвітає від прямих сонячних промінів, стирається фарба на колінах тощо.

Натомість через кілька днів Міноборони акцептувало пропозицію ТОВ «ІСО» і уклало з фірмою 4 договори на поставку 30 тис комплектів форми на загальну суму 22,48 млн грн. І в подальшому Міноборони прийняло неякісний товар, в результаті чого були завдані збитки держбюджету.

Крім того, у минулому році за результатами конкурсних торгів Міноборони замовило 95 тис польових літніх костюмів по 8 лотам у ТОВ «ІСО», ПП «ШФ «Авітекс», ТОВ «Формстиль», ТОВ «МІК», ТОВ «Ан-Ва» та ТОВ «ТУСМО» на загальну суму 60,44 млн грн.

Тканина всіх поставлених армійських літніх костюмів повинна відповідати техумовам, зазначеним в договорах та зразку-еталону. Втім, представники Управління військових представництв Міністерства, які повинні були перевірити якість костюмів на всіх етапах виробництва та здійснювати приймальний контроль якості товару, не зробили цього. Крім того, Управління не включало представників Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України (Центр) до комісій з приймання товару на підприємствах та не повідомляли про такі приймання.

Бірюков писав у 2015 році на своїй сторінці у «Фейсбук» про малюнок «Варан»:
“Новая расцветка камуфляжа для нашей армии – ВАРАН ВСУ. Да, это украинская разработка. И да – это украинская ткань. Такие разработки стоят миллионы долларов, а фирм, которым удалось изготовить удачный рисунок, могут потом безбедно существовать десятилетиями, передавая в армию право на использование. Но… Konstantin Lesnik, Vasil Sakovets, Artem Livushevsky и десятки других единомышленников работали над камуфляжем бесплатно, а потом Костя передал права на его использование в ВСУ… Бесплатно.”

Готова продукція від постачальників, яку не перевірили військові представництва, проте підписали акти приймального контролю, була поставлена на окремі центри забезпечення у Харкові, Києві та Хмельницькому.

У подальшому, начальник Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ підполковник Дмитро Марченко створив робочу групу для випадкового відбору та передачу зразків костюмів для проведення лабораторних випробувань. У військових частинах відбір костюмів 4 виробників – «МІК», «Ан-ва», «Формстиль» та «ШФ «Авітекс» – здійснювався за участю представників постачальників, експертів та волонтерів.

За результатами лабораторних випробувань у ДП «Укрметртестстандарт» з’ясувалося, що усі зразки костюмів не відповідають техумовам. Більше того, в лабораторії дійшли висновку, що армійські куртки та штани у малюнку «Варан» мають шкідливий вплив на стан здоров’я під час  їх використання.

За даними слідства, представники Міноборони формально здійснювали приймальний контроль якості продукції або з грубим порушенням ГОСТу в інтересах приватних суб’єктів господарювання. А відповідальним за контроль якості був полковник Олександр Костюнін.

В рамках кримінального провадження №520160000000000319 від 09.09.2016, за поданням клопотання САП, суд арештував сім квартир і два нежитлових приміщення тестя Костюніна Станіслава Ружицького, які він придбав за останні 5 років, хоча працював водієм, а також інше майно родичів полковника.

На думку слідства, джерелом  доходів близьких людей Костюніна може бути неправомірна вигода, отримана від фірм, які поставляли польові костюми.

Новий малюнок «Варан» лобіював радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков, а як повідомляла програма «Наші гроші з Денисом Бігусом», розробляла цей малюнок команда Костянтина Лєсніка – керівника (на волонтерських засадах) проекту Міноборони «Реформування норм та стандартів речового забезпечення ЗСУ».

ТОВ «ІСО» Сергія Кульбаки кілька разів зривало поставки товарів для армії, але через суд змушувала Міністерство оборони прийняти куртки та спальні мішки.

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