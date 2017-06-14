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Мільйон на фестиваль блогерів у Дніпрі освоїть департамент Філатова, який купує коштовні горщики для дитсадків

14 Червня 2017

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 6 червня оголосив про намір укласти угоду з ПП «Творче агентство «Майстерня подій» на послуги з організації Міжнародного фестивалю блогерів за 897 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Кошти виділено на захід 16-18 червня за участі 51 блогера, що має не менше 5 тисяч підписантів. Концепція фестивалю передбачає проведення панельних дискусій, які стосуються питань письменництва, творчості та культури, політики та економіки, інновацій, життя, Донбасу та інформаційних війн, АТО, Інтеренету,  Фейсбуку та інших соціальних мереж,  Дніпра. Серед учасників Масі Найем, Євген Кузьменко, Роман Шрайк, Роман Скрипін, Карло Волох, Віталій Чепінога та інші. Весь перелік з тендерної заявки переможця:

Одна з панелей пройде за участю радника губернатора Юрія Голіка і заступниці мера Дніпра Яніки Меріло (за іншими даними радниці мера), які також є участниками фестивалю у якості блогерів. Вона відбудеться у Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Темою панелі є «історії досягнень», шляхи розвитку економіки, бізнесу і країни в цілому. Решта панелей пройде у Музеї українського мистецтва. Розклад блогерів на панелях:

«Майстерня подій» Григорія Портянко планує витратити з загального кошторису 223 тис грн. на перебування блогерів у Дніпрі (готель “Рейкарц”, трансфери), 177 тис грн. виділено на «постановочні витрати» (шоу-балет, гумористична програма), решта – на технічні речі та заходи, пов’язані з проведенням заходу.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Культпросвет»  Вадима Гефтера та Олександра Гомольського. У своїй пропозиції фірма не оприлюднила перелік блогерів, яких вона вважала за потрібне запросити на фестиваль.

Департамент гуманітарної політики також закуповує товарів для дитсадків. На відкритті одного з них були мер Дніпра Борис Філатов, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (див фото зі стільчиками). За даними видання «Бюро.уа», ці закупівлі проводяться по завищеним цінам. Наприклад, дитячі стільчики у виробника коштують 264 грн, але тендерна ціна склала 563 грн.

Дитячі горщики ціною 34 гривні були придбані Департаментом по 282 грн.

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