Кубів готується забрати у Авакова реєстрацію авто та видачу водійських посвідчень

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Кабінет міністрів пропонує перенести держану реєстрацію та зняття з обліку  транспортних номерів від сервісних центрів МВС до Центрів надання адміністративних послуг, які створюються місцевими органами влади.

Відповідний проект постанови був винесений на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва.

Розробником документу виступило Мінекономрозвитку. В очолюваному Кубовим міністерстві стверджують, що така ініціатива спрямована на поліпшення умов для споживачів цієї послуги.

З протоколу узгодження позицій відомо, що МВС виступило проти урядового проекту постанови. В своїх зауваженнях міністерство вказало, що за законодавством реєстрація та облік транспорту віднесена виключно до компетенції МВС. Тому урядова постанова буде суперечить законодавству вищої юридичної сили. Крім того, для реєстрації авто потрібна відповідна технічно-матеріальна база та спеціалісти, чого не мають адмінцентри.

У відповідь Мінекономрозвитку заявило, що проект постанови не передбачає наділення центрів повноваженнями по реєстрації авто, а лише переміщення туди за домовленостями міністерства та органів місцевого самоврядування відповідних сервісних центрів МВС. Такі спільні центри, за даними міністерства, вже діють у Дніпрі та Вінниці.

В Мінекономрозвитку також нагадали, що низкою розпоряджень Кабміну встановлено завдання організувати передачу повноваження з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія до органів місцевого самоврядування.

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