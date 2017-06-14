Фармзакупівлі Луганщини: паноптикон комунальної «Фармації Північ»

Монопольний постачальником наркотиків обходить конкурентів за схемою заниження загальної вартості пропозиції через демпінг ціни одного з препаратів.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Prozorro» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про луганські закупівлі тут.

Цефтріаксон

Медзаклади здебільшого купували антибіотик у дозуванні 1,0 г у флаконах №1, №5 та №10. Ціна препарату у перерахунку на один флакон коливалась від 9,30 грн до 16,14 грн.

Найдешевший Цефтріаксон, по 9,30 за флакон, в результаті відкритих торгів придбало управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради у дніпровського дистриб’ютора «БадМ».

Як раніше підрахували «НГ», вартість упаковки Цефтріаксону по 1,0 г у флаконах №10 по Україні стартувала від 81,53 грн і сягала 140,40 грн, тобто, флакон коштував 8,15-14,04 грн. Тож верхня межа вибірки, 16,14 грн за флакон на Луганщині, перевищує зафіксовані раніше найвищі закупівельні ціни препарату по Україні на 13%.

Двічі замовником коштовного Цефтріаксону став Старобільський обласний психоневрологічний інтернат, а постачальником – ТОВ «Своя аптека». Закупівлі відбувались в рамках неконкурентної процедури звітування про укладений договір.

Решту поставок порошку забезпечували зареєстроване у Сєвєродонецьку КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» та його відокремлені підрозділи – Центральні районні аптеки №85 та №159.

На прикладі закупівлі ліків Білокуракинською центральною райлікарнею прослідковується непослідовність у цінах на препарати від «Фармації Північ».

Лікарня двічі відміняла відкриті торги – взяти участь в аукціоні прогнозованою вартістю понад 3 млн грн поривалась лише «Фармація Північ». З цим підприємством замовник і підписав договір поставки ліків за «вимушеною переговорною процедурою».

Загальна вартість замовлення, у порівнянні з ціновою пропозицією «Фармації Північ» на перших торгах, які так і не відбувались, суттєво не відрізнялась (дорожча на 1,5 тис. грн). Втім, цікавим є те, що в результаті лікарня закупила 211 найменувань лікарських засобів замість первинно запитуваних 215 позицій.

Суттєвих змін зазнала ціна Цефтріаксону. Спочатку антибіотик мали поставити у дозуванні 1 г у флаконах №5 (860 упаковок) за ціною 12,62 грн/уп, тобто – неконкурентні 2,52 грн за флакон. Проте, за «переговоркою» пропозицію підкоригували в частині кількості флаконів у пачці і кількості упаковок (№1, 4300 уп.) – ціна за флакон виросла до 12,94 грн і виявилась вищою від середньої по країні на майже 2 грн.

В межах цієї ж закупівлі змінилась ціна Кетаміну. Початково «Фармація Північ» пропонувала знеболювальне по 7,1 грн за ампулу, по «переговорці» ж препарат пішов за 8,35 грн/ампула.

Схему заниженої вартості окремих позицій задля виграшної заявки загалом комунальне «Фармація Північ» реалізовує не вперше. У цей спосіб підприємству вдалось обійти 3 конкурентів на відкритих торгах Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міськради щодо закупівлі отруйних та сильнодіючих речовин очікуваною вартістю півмільйона гривень.

Йшлося про встановлення нереальної ціни на Аркурон – 1 грн без ПДВ. Один з учасників аукціону, ТОВ «БадМ-Б» поскаржився, що у реєстрі оптово-відпускних цін вартість ліофілізату складає 167,80 грн. Всі інші препарати цього лота від «Фармації Північ», повідомив скаржник, були дорожчі, ніж у наступного за сумою учасника.

У відповідь на скаргу, Сєвєродонецька міськрада відрапортувала, що порушення законодавства у прописаній «Фармацією Північ» ціні на Аркурон немає. «Ціна подана у реєстрі, встановлює обмеження щодо найвищої ціни, та не встановлює ніякого обмеження щодо ціни в сторону зменшення», – пояснив замовник.

«НГ» також зафіксували демпінгову ціну «Фармації Північ» на антибіотик Цефепім на відкритих торгах Троїцького територіального медоб’єднання очікуваною вартістю 128 тис. грн. На аукціон прийшли ТОВ «БадМ-Б» та комунальне «Фармація Північ». Остання компанія оцінила Цефепім у неконкурентні 1,13 грн проти 65,36 від приватника і виграла. Цінова пропозиція «Фармації Північ» в цілому перемогла з відривом в 1 грн.

Морфін і Кетамін

Наркотичний препарат Морфін (1% по 1 мл в ампулах №5) купували лише у комунального «Фармація Північ» та його відокремлених підрозділів. Ціновий діапазон за ампулу від одного постачальника – 24,70-51,80 грн. Середня ціна за ампулу склала 45,03 грн.

Найдорожчий Морфін по 51,8 грн за ампулу замовило КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання» та КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ». Цікаво, у березні 2017 остання установа замовила «Фармації Північ» морфін за цією ж ціною. Однак, через два тижні сторони уклали додаткову угоду, згідно з якою ціна ампули Морфіну впала на понад 5 грн – до 46,2 грн.

Знеболювальне Кетамін бюджетники також купували виключно у «Фармації Північ» та її відокремлених підрозділів.

Одна ампула (розчин 50мг/мл по 2мл) коштувала медзакладам 6,40-8,75 грн з ПДВ. Найдешевшу пропозицію щодо кетаміну отримало КУ Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання, а найдорожчу – Новопсковське районне територіальне медоб’єднання. Остання закупівля пройшла у форматі відкритих торгів між «Фармацією Північ» та київським КП «Фармація».

Зауважимо, КП «Фармація» регулярно складає конкуренцію «Фармації Північ» на відкритих торгах бюджетників Луганщини. Конкуруючи між собою, підприємства ніколи не знижують своїх первинних пропозицій, а перемогу, переважно з невеликим відривом, отримує «Фармація Північ». Протягом 2016-травня 2017 комунальна столична «Фармація» жодного разу не вигравала.

Брильянтовий зелений і глюкоза

Найдорожчий 20 міліграмовий флакон зеленки купив КЗ «Луганський обласний будинок дитини №2» – у «Фармації Північ» за 7,00 грн. В аптеках Луганщини 20 мл розчину продають вдвічі дешевше.

Як і по інших препаратах, основним постачальником зеленки стало комунальне «Фармація Північ». Окрім Лисичанської обласної психіатричної лікарні, яка купила у ТОВ «БадМ-Б» найдешевшу на Луганщині зеленку по 3,08 грн за флакон, у приватника скупився Старобільський обласний психоневрологічний інтернат. Мова про ТОВ «Своя аптека», яке продало розчин по 4,38 грн за флакон.

Щодо глюкози, то найбільший розкид по цінах зафіксований на розчині для інфузій (10% 200 мл флакон) – 8,50-16,71 грн від єдиного постачальника – «Фармації Північ».

Мінімальні та максимальні ціни на глюкозу по формах випуску з розрахунку на 1 флакон/ампулу

Ціна min, з ПДВ Замовник Постачальник Ціна max, з ПДВ Замовник Постачальник розчин для інфузій 5% 100 мл 6,54 Троїцьке територіальне медичне об’єднання КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» 9,81 Сватівське районне територіальне медичне об’єднання КП «Луганська обласна „Фармація Північ”» розчин для інфузій 5% 200 мл 7,37 Троїцьке територіальне медичне об’єднання КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» 12,70 КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ» КП «Луганська обласна „Фармація Північ”» розчин для інфузій 5% 250 мл 11,45 Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К.» 11,54 Білокуракинська центральна районна лікарня ВП «Центральна районна аптека №85» КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» розчин для інфузій 5% 400 мл 11,63 Білокуракинська центральна районна лікарня ВП «Центральна районна аптека №85» КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» – – – розчин для інфузій 5% 500 мл 9,71 Троїцьке територіальне медичне об’єднання КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» 15,93 КУ «Старобільський РЦ ПМСД» КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» ВП «Міжрайонна центральна аптека №78» розчин для інфузій 10% 200 мл 8,50 Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради КП «Луганська обласна “Фармація Північ”», Центральна міська аптека №44 16,71 Новопсковське РТМО КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» розчин для ін’єкцій 40% 10 мл 2,74 Білокуракинська центральна районна лікарня ВП «Центральна районна аптека №85» КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» 2,88 КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» КП «Луганська обласна “Фармація Північ”» розчин для ін’єкцій 40% 20 мл 3,10 Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради КП «Луганська обласна “Фармація Північ”», Центральна міська аптека №44 6,71 Старобільський обласний психоневрологічний інтернат ТОВ «Своя аптека»

Юлія Костюк, «Наші гроші»

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