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Тесть Насірова розширить головний термінал аеропорту «Бориспіль» за 120 мільйонів

13 Червня 2017

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 8 червня за результатами тендеру замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» реконструкцію пасажирського терміналу «D» за 119,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За рік термінал реконструюють із розширенням зони обслуговування трансферних пасажирів. Виконають демонтажні, загальнобудівельні, оздоблювальні роботи, влаштують інженерні мережі, виносні майданчики, комунікації, п’ять припливно-витяжних систем від «AL-KP Therm» (Німеччина) за 6,72 млн грн., ескалатор за 1,56 млн грн., систему звукового оповіщення пасажирів від «Bosch» (Німеччина) за 741 тис грн. тощо.

Гарантійний строк на капітальні конструкції становить десять років, некапітальні конструкції – два роки, на обладнання – згідно гарантії заводу-виробника. Загалом на будівельні роботи піде 90,53 млн грн., на обладнання – 29,42 млн грн.

За кошторисом, кубометр піску природного рядового коштує 312 грн., бетону С20/25 – 1 532 грн., бетону С25/35 – 1 575 грн., бетону Б7,5 – 1 313 грн., бетону В30 М400 – 1 699 грн. без доставки.

Зараз без урахування доставки ринкова ціна кубометра бетону В30 М400 становить 1 193-1 389 грн., бетону Б7,5 – 911-1 029 грн. А піску – в середньому не перевищує 100 грн., що втричі дешевше.

Вогнезахисне покриття Неоспрей обійдеться аеропорту у 83 грн./кг. У відкритих джерелах його можна знайти по 3,5 євро, або 102 грн./кг.

Комутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-L коштує 162 тис грн., тоді як на ринку він продається по 110-185 тис грн.

Дисплеї Samsung LH49PHFPBGC/CI діагоналлю 49 дюймів замовили по 53 349 грн., тоді як в інтернет-магазинах вони коштують $2 239, або 58 493 грн.

Підсилювачі Bosch PRS-1P500 придбали по 67 179 грн., хоча на ринку вони коштують по 80 16786 895 грн.

Субпідрядниками стануть ТОВ «Борен-А» і ТОВ «ТБК Альтіс».

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі п’яти відсотків, або 6,00 млн грн.

На заробітну плату піде 7,41 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 1,98 млн грн.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 127,15 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «ХК Енергомонтажвентиляція», ТОВ «ВТП Трансекпо» і ПрАТ «Аеробуд». Крім останнього, ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Нагадаємо, Насіров був затриманий по «газовій справі Онищенка». Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського у 3,39 млрд грн. При цьому прокурори вимагали, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

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