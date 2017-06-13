Протеже Кононенка без торгів бере 16 мільйонів «Первомайськвугілля» за вуглезбагачення

ДП «Первомайськвугілля» 11 травня повідомило про намір укласти угоду з ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» про послуги зі збагачення вугілля на 15,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю проводять за переговорною процедурою, оскільки тендер уже двічі відміняли, бо на нього приходив лише нинішній підрядник.

Планують замовити переробку 168 тис т вугілля по 95 грн. за тонну.

Днями ДП «Львіввугілля» відписало ПАТ «Львівська вугільна компанія» 105,93 млн грн. на аналогічні послуги за також ж ціною.

У лютому ДП «Мирноградвугілля» («Красноармійськвугілля») замовило «ЦЗФ «Комсомольська» переробку вугілля марки ГЖП 0-200 дещо дорожче – по 96 грн./т.

Тоді це було дорожче за усі тендерні ціни 2016 року за одним винятком. Торік у травні ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» (м. Червоноград Львівської обл.) замовила ПАТ «Львівська вугільна компанія» збагачення по 176 грн./т, але згодом тендер відмінили.

Наприкінці минулого року «Економічна правда» повідомила, що фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Олександра Януковича, перейшли у власність структур Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

За даними «Smida», що у березні майже чверть акцій фабрик «Україна» та «Росія» дійсно перейшла від ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» до ТОВ «Укрдонiнвест» Віталія та Юлії Кропачових. Про «Комсомольську» таких даних там немає.

Віталій Кропачов раніше був депутатом Донецької облради та заступником директора ДП «Торезантрацит».

За часів Януковича фаворитом тендерів «Торезантрациту» було ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» Валентина Горностаєва, яке у 2013 році всього за кілька місяців отримало підряди на 271,45 млн грн.

Нині Горностаєв є директором ТОВ «Доненергоекспорт» Наталі Горностаєвої, яке з серпня 2016 року стало фаворитом тендерів «Селидіввугілля», отримавши підрядів на 443,32 млн грн., у тому числі 11,69 млн грн. на «допорогових» закупівлях розміром 199 999 грн. кожна.