Пожежники Ляшка намагалися через суд позбавитися штрафів за невиконання контракту на 370 мільйонів

Суд відмовився визнати недійсними пункти угоди Державної служби України з надзвичайних ситуацій та ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» щодо відповідальності фірми за зрив поставок техніки на загальну суму 369,50 млн грн.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В серпні 2016 року ДСНС та «Пожмашина» за результатами тендеру уклали на постачання 98 пожежних автоцистерн, сума угоди склала близько 370 млн грн.

В квітні цього року «Пожмашина» звернулася з позовом до суду, вимагаючи визнати недійним низку пунктів угоди щодо відповідальності постачальника за порушення умов договору. Фірма вимагала скасувати, що за порушення якості продукції фірма повинна сплатити штраф в розмірі 20% вартості цієї продукції. Також фірма вимагала скасувати пункт договору, який передбачав, що за несвоєчасне постачання автоцистерн постачальник повинен сплатити повну вартість з урахуванням інфляції, а також пеню.

«ПК «Пожмашина» посилалася на ст. 61 Конституції, що ніхто не може бути двічі притягнутий за до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Також фірма стверджувала, що вказані пункти угоди з ДСНС суперечать Цивільному кодексу.

Суд не встановив порушення Конституції і Цивільного кодексу спірними пунктами угоди. Крім того, суддя заявив, що фірма мала право скласти протокол розбіжностей, але не скористалася ним. Суд вирішив, що підписавши договір, «ПК «Пожмашина» погодилася з його умовами, а тому позов відхилив.

«ПК «Пожмашина» зареєстрована у Прилуках Чернігівської області на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано директора «Пожмашини» члена «Радикальної партії» Олега Борща. Але реальним власником підприємства ЗМІ називають товариша та кума Борща – Олега Авер’янова, який очолює Чернігівський осередок «Радикальної партії». В 2015 році Авер’янов займав посаду голови ДСНС, але покинув її після скандалу з закупівлею пожежних машин на 92 млн грн.

В кінці 2015 року фракція «Радикальної партії» відмовлялась голосувати за «корупційний бюджет», аж доки до нього не включили 400 мільйонів на закупівлю пожежної техніки, які потім отримала «Пожмашина».

Договір між ДСНС та «Пожмашиною» передбачав, що всю продукцію фірма повинна поставити до 1 квітня 2017 року.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Суди