Поліція відкрила справу через відсутність в декларації мера Лимана готеля, кафе та 15 ділянок

Поліція підозрює голову Лиманської міської ради Донецької області Петра Цимідана у внесенні до декларації про доходи недостовірних даних.

Про це стало відомо з ухвали Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, куди слідчий звернувся в рамках розслідування кримінального провадження №42017051720000120 від 14 квітня 2017 р.

Слідчий повідомив, що до прокуратури звернувся з заявою голова Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міськради. В заяві він заявив, що мер міста в деклараціях за 2015 та 2016 роки не вказав належні йому готельно-туристичний комплекс «Готель «Заря» вартістю 1,67 млн грн., придорожнє кафе «Колиба» вартістю 0,58 млн грн., будинок вартістю 0,13 млн грн та 15 земельних ділянок, з яких 9 були віддані в суборенду у звітному періоді.

Прокуратура внесла відомості за даним фактом до ЄДР і поручила розслідувати цю справу поліції.

В ході досудового розслідування в Лиманській державній нотаріальній конторі були вилучені документи про купівлю-продаж житлового будинку по вул. Озерній в селі Діброва Лиманського району та експертна оцінка цього житла. В суді слідчий клопотав накласти арешт на вилучені документи і суд це клопотання задовольнив.

Міським головою Лимана є Петро Цимідан, який в 2015 році переміг на виборах від партії «Опозиційний блок».

Власницею будинку площею 173 кв м., який вказаний в матеріалах судової справи, з березня 2015 року є Катерина Золотарьова, якій також належить 19 соток під житлом. Золотарьова нині є власницею ТОВ «Царіцино», єдиним засновником якого раніше був Цимідан і який при реєстрації фірми вказав саме адресу цього будинку в Діброві. Перед Золотарьовою цим житлом володіла Цимідан Тетяна Петрівна.

В декларації мер Лимана вказав, що дружина є власницею квартири в Києві, а йому належить земельну ділянку площею 700 кв м в Лиманському районі. Іншої нерухомості він не зазначив, також відсутня інформації в розділі про грошові активи.

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